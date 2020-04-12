台灣完成社交熱點App開發可警示社交距離過近記錄接觸史

台灣行政院已經完成社交熱點App的技術開發，不僅可以告知人潮聚集狀況、警示社交距離過近，還可記錄接觸史，日後如果發生確診個案，能夠知道你是否跟確診個案接觸過。

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台灣官方透露，為防控疫情，行政院與「台灣人工智慧實驗室」合作開發新的App，透過手機藍牙功能，可以讓民眾掌握曾經去過的地方，同時可以記錄不特定對象的接觸情形；另外，結合高速公路1968即時影像服務，這款App可以讓民眾預先知道目的地人潮聚集的情形，透過藍牙偵測，當民眾與同樣裝有這款App的人距離過近，手機將發出警示提醒，預估最快四月底就能提供民眾下載使用。

台灣官方表示，基於防疫和隱私保護，這款App是「提醒」功能，並不是要掌握民眾行蹤，而且是民眾自願加入，民眾記錄的接觸數據，將匿名化後，以加密形式放在使用者手機上，不會主動上傳，也不會提供給其他人。

疫情指揮中心表示，涉及法規和隱私保護，仍須徵得民眾同意，只要克服隱私相關法規，這款App就可以儘快投入防疫工作。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，台灣跨出這一步是非常前瞻性的做法，目前內部討論較多的是如何拿捏好道德和隱私的問題，目前只有確診者同意下，App才會訊息揭露。不過，中央研究院兼任研究員何美鄉質疑，台灣的疫情還沒有必要採取如此手段，政府此舉太過貿然，應先舉辦公聽會取得社會共識。

台灣人權促進會、國際特赦組織等上百個人權團體聯合聲明也指出，不應利用防範流行病美化電子監控，除非迫不得已，別讓電子監控成為人們的未來日常。台灣法界也普遍認為，限制人身自由、公布個資隱私等手段「不能無限上綱」，政府在越是緊急的狀況，越應堅守人權跟法治的立場。

而美國蘋果公司和谷歌也破天荒合作，10日宣布連手推出智慧手機的「新冠病毒接觸追蹤平台」，手機用戶如果曾跟新冠病毒感染者接觸，會發出警告。

蘋果與谷歌兩大競爭對手10日宣布，利用藍牙在Android及iOS操作系統互通的科技，將會分為兩步驟，五月中先推出iPhone和Android手機可透過App互通各國衛生部門發布的訊息，蘋果與谷歌也將釋出讓公共衛生App用於此功能的架構。手機用戶若檢驗為陽性，並將此訊息加入App，其他用戶若曾近距離接觸該確診者時就會接到警告。警告可回溯十四天的數據，但衛生單位可調整天數。

第二階段，在未來幾個月，此功能將直接加入Android及iOS操作系統，用戶不需要額外下載App，就可以自願加入此接觸追蹤計畫。

不過，這個追蹤平台也被質疑侵犯個人隱私，美國總統特朗普10日曾表示，他的政府打算仔細研究這項工具。

另外，大陸數位防控疫情，讓人員可以走動，勞工可以恢復上班，也靠自行研發成功的「健康碼」。「健康碼」可連結支付寶或微信，透過大數據資料，辨別個人有沒有跟確診患者或疑似患者有過直接或間接接觸，可快速追溯疫情來源，並找到可能被感染的人群。