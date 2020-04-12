香港確診破1000宗大關袁國勇推測疫情7月前未完結

香港疫情確診數字儘管連日已有回落，昨天（11日）增11宗個案，包括6女5男，年齡介乎19至59歲，當中10人曾外游，2人為留學生，累積個案數字突破1000宗。11日的新增個案仍以外游及留學生為主，僅得1宗為本地個案，是早一天第976號個案的女友，曾去過出現群組感染的酒吧。另外，一名26歲女子曾到荷蘭及秘魯，期間曾與確診者接觸，被送往亞博館驗測後呈陽性反應。另外，正在伊利沙伯醫院留醫危殆的46歲男警長，現時使用40%氧氣，濃度不算高血壓心跳正常。

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港大微生物學系講座教授袁國勇11日在港大記者會上明言，由於港大的研究發現最早在武漢爆發的新冠病毒量遠較沙士（SARS）強勁，但病徵反應卻低，令社區會存有隱形病人，難以中斷傳播鏈，因此疫情不可能在7月前完結，亦呼籲香港第二波疫情雖回落，但市民切勿鬆懈，否則數字或會回升。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理何婉霞11日下午出席例行記者會稱，衛生署已在11日開始實施“10+4”的隔離措施，同日有37人進行有關安排。張竹君表示會逐步實施，並按檢疫中心使用量去決定實行狀況，新措施不會馬上騰空很多空位，只是希望不會“塞爆”。所謂“10+4”隔離措施，即容許強制檢疫人士在第10日後選擇離開檢疫中心，回家繼續隔離4日。

張竹君被問到疫情短期內是否不會完結，她坦言大部份市民沒有抗體，若有所鬆懈，自然會有傳播，而歐美甚至落後地方現時都有疫情，故全世界都要做好多防疫，只能“慢慢好一點”。

由於11日確診數字再回落，被問到是否趨向穩定，張竹君稱如日前所指，“一日的分別未必會這麼大，雖然數字低了，亦見到社區上市民亦多了逛街，其實大家真的不要掉以輕心，因為這個病都系比較麻煩，很多輕微病患。輸入個案好似少了，因為入境的人數少了，但始終社區有傳播鏈，所以還是少一些人群眾集。”

袁國勇則提醒港人，近日香港確診個案數字下跌，顯示第二波疫情已回落，但強調因有隱形病人，市民“唔好這麼老定”，不可鬆懈，否則數字會回升，呼籲市民遵守限聚令，不要多於4人聚集，並繼續戴口罩、注意手部衛生及保持社交距離。他並說，不能認為港府“啥都沒做”，認為至少醫療系統至今沒有癱瘓，呼吸機供應正常。