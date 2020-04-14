中國「兩辦」罕批泛民議員阻立會事務是「攬炒」 郭榮鏗斥高度干預違兩制促

香港新一輪立法會運作至今半年，但主責提交草案予大會審議的內務委員會(內會)，至今未能選出主席，以致包括港人認為不利自由但中國政府期望香港落實的條例也未能通過，北京政府負責管理香港事務的國務院港澳事務辦公室(港澳辦)和中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)同時表態，指責主持主席選舉的泛民主派議員郭榮鏗藉此癱瘓立法運作，無異是「政治攬炒」(即玉石俱焚)，令人質疑他有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當，對此予以強烈譴責。

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郭榮鏗和全體泛民主派議員均反駁港澳辦和中聯辦(「兩辦」)的聲明，認為內會純屬香港內部事務，中央政府的做法違反《基本法》第22條不可干預香港內部事務的規定，有違「一國兩制」。郭榮鏗更直斥「兩辦」的批評是「無理指控和政治謾罵」，促請北京檢點和收斂。

經北京以釋法令六名泛民主派議員的議席被取消後，泛民失去立法會三分之一議席的關鍵阻延修例能力，建制派議員循此修改立法會議事規則，進一步限制議員以「拉布」來阻撓法例通過的規則，並囊括新一輪立法會大部分事務委員會正、副主席職位，但按例由泛民議員郭榮鏗主持的內會主席選舉工作，在14次會議中，多名議員按規程就不同問題提出討論，以致經過多次會議仍未能選出主席，以致89條附屬法例和草案未能提交立法會大會審議，當中包括國歌法，若在餘下三個月不能處理，便會失效。41名建制派議員本月9日發表聯署聲明，譴責郭榮鏗拖延內會選主席。

港澳辦昨(13日)午首先以答記者問的形式批評主持內會選舉的議員，指有關做法嚴重影響立法會的立法工作，以致一些影響經濟民生的立法工作無法開展，指責一些「反對派議員」為了政治私利，「採用卑劣手法癱瘓立法運作，無異是『政治攬炒』」，「其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當。我們對此予以強烈譴責。」

其後不久，中聯辦新聞發言人亦發文，強烈譴責內會部分議員惡意「拉布」，造成「暴力攬炒」、「經濟攬炒」及「政治攬炒」，有負選民重託。發言人點名指郭榮鏗等部分立法會議員，嚴重干擾立法會內部正常運作，罔顧職責，令立法工作「耗能空轉」，不得不讓社會質疑他們的真實用心。

主持內會正、副主席選舉的法律界議員郭榮鏗響應指，港澳辦和中聯辦沒有任何權力或資格去影響及評論立法會的運作及議員如何履行其職責；而按照《基本法》，不應由中央部門「出聲」高度干預，批評有關做法是違反「一國兩制」，敦促有關方面一定要檢點及收斂。

至於議員有否違反《議事規則》或其誓言有否構成公職人員行為失當等，郭榮鏗強調，一向按議事規則主持內會會議，若不認同，應提出證據，而非「上綱上線」地指他違反刑事罪行或誓言，「兩辦」的批評反映「兩辦」不熟悉香港法律或規則，評論只屬無理指控和政治謾罵。

聲明又說，為免公眾認為「兩辦」等中央機構可透過批評或其他方式試圖影響或干預立法會運作，他將會繼續依法辦事，不會扼殺議員按照《議事規則》行使的權力，包括髮言和表達民意的權力。

立法會內務委員會由主席以外的所有議員組成，負責為立法會會議作準備，審議已提交大會的議案、附屬法例，並成立法案委員會研究有關草案；另外，內會亦負責制訂立法會內務守則，以補充議事規則未有觸及的會議程序。不過，「兩辦」表態提及的抗疫撥款，其實毋須內會先審議後提交。