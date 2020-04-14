報道也不可：中國「兩辦」反對外媒妄議香港法院的禁蒙面法裁決

中國的港澳事務辦公室(港澳辦)及其在港機構 – 中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)發表聲明，讚賞上訴庭推翻下級法院裁決，令《禁止蒙面規例》(又稱《禁蒙面法》)繼續有效，有利港府施政和止暴制亂，聲明同時批評部分西方媒體對裁決「說三道四，妄加評論」，違背司法獨立原則，對此堅決反對。

廣告 繼續瀏覽後續

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，港澳辦和中聯辦的表態是以政治先行，若外媒談法治而報道或評論香港事務，會影響中國批評香港事務在國際上的觀感，但「兩辦」顯然是錯誤理解傳媒是「第四權」的獨立角色，其言論亦不會湊效，甚至有反效果。

港澳辦和中聯辦(「兩辦」)昨(13日)天除了發聲明批評立法會內部事務之外，同時發文支持上訴庭上星期就《禁蒙面法》的裁決，但其聲明側重港府藉《緊急情況規例條例》中的緊急情況來訂立《禁蒙面法》符合基本法，令《禁蒙面法》繼續有效，不過，「兩辦」聲明忽略上訴庭裁決訂明，《禁蒙面法》只對未經批準的非法集會有效，但禁止市民在合法集會和遊行蒙面，以及賦予警員權力要求市民除去蒙面物品的條文，均屬違憲。

就此，香港和西方媒體報道時多以法庭裁定《禁蒙面法》部分違憲為題，但「兩辦」聲明在沒有提出具體證據的情況下，批評外媒報道香港內部事務的法院裁決「說三道四，妄加評論」。而中聯辦的聲明更指出，英國等西方國家關心香港事務可以理解，但關心不等於干預，更何況西方傳媒有關香港的報道「有選擇性、偏向性……有違客觀……我們對此表示遺憾」。

本台以關鍵詞在谷哥搜尋英美主流媒體就裁決所作報道，大部分標題忠實反映裁決，例如路透社相關報道的標題是《香港法院裁定全面禁蒙面違憲》(美國《紐約時報》引用路透社報道)、英國《衛報》報道的標題是《肺炎疫情中 法庭裁定香港禁蒙面法大部分合憲》、英國《金融時報》報道的標題是《香港法院裁定部分禁蒙面法》「違憲」》，反而英文《中國日報》的標題與「兩辦」聲明一樣，只點出《上訴庭裁定禁面法合憲》。

呂秉權接受本台訪問時表示，「兩辦」表態反映中國政府以政治凌駕法治的立場，凡是涉及獨立和民族大義的，都必須維護，故此高等法院指禁蒙面法違憲並不符合中國的政治需要，外媒以法治角度認為香港有談論的自由，而忽略民族大義，便屬錯誤。若有關報道影響中國官方言論的觀感，對中國不利，亦代表西方的干預，故要叫停。但他強調，中國官員是錯誤理解媒體角色，認為媒體是西方干預政治的工具，而非獨立的第四權，其指責不會阻止外媒的報道或評論，反會引來反效果。

香港去年10月根據《緊急情況規例條例》訂定《禁止蒙面規例》，禁止市民無論在合法或非法集會及遊行時使用物品遮掩面部，均被禁止，並賦權警員除去市民的蒙面物品。民主派在法院提出挑戰，高等法院去年11月中裁定民主派勝訴，裁定禁蒙面法違憲。港澳辦其後發文批評法院安決，指裁決「公然挑戰人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力」，將產生嚴重負面社會政治影響。港府其後就案件上訴，上訴庭本月9日作出裁決，指港府引用緊急條例來訂定禁蒙面法合憲，但禁止市民在合法集會或遊行中蒙面則屬違憲。