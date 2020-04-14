恐被誤為中國獨派主張改名 蘇貞昌：機身增台灣標誌

台灣的「中華航空公司」最近載運捐贈各國的防疫物資前往界各地，但有「台灣基進」黨的立委宣稱，機身的China Airlines字樣，會讓外國誤會是中國大陸所捐，主張將華航改名。台灣行政院長蘇貞昌今天說，他主張初期在機身或其他部分，增加點代表台灣的標誌。

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台灣基進是中華民國台獨派政黨之一，自稱走左翼台獨路線 。2012年以「基進側翼」之名成立；2015年登記為政黨「基進黨」；2019改名「台灣基進」。

「台灣基進」立委陳柏惟日前表示，航空公司改名需要國際民航組織(ICAO)同意，但國際民航組織曾在2月的報告中稱台灣是中國一省，他認為，被中國控制的程度不亞於世界衛生組織(WHO)。

因此他提出三種改名方式，第一是將China Airlines的名字開放競標；第二是保留China Airlines的名字但不使用，民間另外組成Formosa Airlines或其他名稱，如此官方的航空公司就會停擺；第三則是在China Airlines後面括號，加註Taiwan和ROC。他說，凝聚民意後政府才有辦法推動改變，現在如果貿然改名，恐怕導致中國航線停飛，或讓航權談判變得困難。

蘇貞昌今天在立法院開會前向媒體公開表示，上次他當行政院長時，把中正機場改為台灣桃園國際機場，很成功；華航這次在運送物資時，全世界感謝台灣，但因華航機身上標示有CHINA，很多國家人民誤以為是中國送的口罩。

他說，華航因名稱問題造成很多混淆，他昨天已經要求交通部告知華航，以後運送物資時，貨物上面有國旗、有Taiwan Can Help字樣就好了，華航不必湊熱鬧，還掛上自己的標誌。

他說，接下來也許讓華航在機身或其他部分多點台灣的標誌，就好像世界貿易組織(WTO)的標誌，雖然是台澎金馬經濟區，但是把台灣弄的很大；還有，很多外館在Republic of China後面用括號，把台灣也弄很大，讓全世界知道，台灣跟中國不一樣。

至於長遠的華航改名，他認為，涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但應讓國家的航空公司標誌台灣，政府會一步步努力去做。

交通部長林佳龍則表示，對華航改名一事，交通部持開放態度，尊重華航依據公司治理，股東經法定程序，如果有改名決定，後續還要面對修改契約、航權談判等必要的行政成本支出，這些需由國人凝聚共識。

國民黨表示，防疫期間，全民應齊心防疫，但綠營立委卻提出華航改名的倡議，林佳龍甚至表達支持，無視華航改名的營運以及航權成本需要全民埋單。在防疫期間觸動國人國家認同的分歧敏感神經，更是內耗空轉，無助於防疫與國家團結。

國民黨說，民進黨已經完全執政，華航改名只要走完相關程序就完成，國民黨再多阻擋也只是狗吠火車，基於在野黨監督立場，國民黨在網絡上做了一個「林佳龍承諾華航改名定時器」，全民監督，讓林佳龍知道距離承諾已經過了幾天。