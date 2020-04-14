評論：「兩辦」表態劍指9月立法會選舉 為取消泛民議席鋪路

中國港澳事務辦公室和中央政府聯絡辦公室(「兩辦」)批評郭榮鏗等泛民主派議員拖延立法會工作，在港引起巨大反響，評論認為，北京指責民主派，是為建制派造勢，拉攏中間派選民在9月的立法會選舉中支持建制派候選人；更有評論認為，當局指責郭榮鏗等人違反誓言，是為日後參選者設限或取消當選民主派議員的議席作鋪墊。建制派議員均認為「兩辦」批評有理，不是干預香港事務，當中，本身是大律師的梁美芬議員更透露，建制派計畫對郭榮鏗採取行動，包括提出不信任動議，又或修改《議事規則》，令會逸被主持會議者不合理地拖延時，可以更換人選。

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時事評論員劉銳紹回應「兩辦」表態時說，按規定，下一屆立法會選舉將於9月舉行，但經過去年反修例運動和11月的區議會選舉可見，民主派有望取得更多立法會議席，「兩辦」現時指責民主派，是為建制派造勢，以壓倒民主派的影響，亦可轉移市民對港府處理疫情不足或反應不夠快的攻擊，起「圍魏救趙」之效，倒過來又可減少建制派選情日後被港府威信不足的拖累。他因此預期，北京打擊民主派的行動將陸續有來。

另外，香港眾志秘書長黃之鋒在臉書上質疑，港澳辦的聲明批評立法會議員違反宣誓誓言，是為「DQ(取消議員席位)鋪路」。他解釋，去年5月逃犯條例法案委員會鬧雙胞胎時，港澳辦沒有指控當時主持會議的民主黨議員塗謹申違反宣誓誓言，在距離選舉前不足半年發出違誓的信息，是為強行干預鋪路，若泛民取得立法會過半數議席，「沒有履行宣誓」勢將成為DQ議員的理由。

他又不排除北京會另起爐竈，像回歸時成立臨時立法會來代替由民主派議員佔多數的立法局。

建制派方面，中國港澳研究會副會長劉兆佳指出，泛民已提出要在立法會選舉中爭取過半數議席，這已引起中央關注泛民會否藉立會主導權「攬炒」，令香港日益激烈的中美角力中成為美國攻擊中國的棋子，故此預先警告泛民。

政協常委譚耀宗更指出，根據基本法第104條，議員就職時須依法宣誓擁護基本法和效忠香港特區，現時泛民議員令立法工工作停擺，是失職，可以免取其職務。不過，立法會主席梁君彥不評論郭榮鏗有否瀆職，只是說，現時有機制處理瀆職指控。而本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊則認為，郭榮鏗刻意阻撓主席選舉，或令立法會的工作不可運作，有濫用《議事規則》賦予的權力之嫌。若立法會主席自認沒有能力阻止濫權行為，應主動尋求法庭協助，或提出解決方法，而非坐視不理。