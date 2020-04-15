世界報：世衛無視台灣抗疫成功模式 台灣口罩外交激怒北京

標註日期4月15日的法國世界報在國際版刊文介紹，台灣對世衛組織WHO無視台灣的成功抗疫模式感到遺憾，對世衛組織忽視台灣去年年底有關武漢肺炎人傳人風險的警告表示不滿，以及台灣的口罩外交激怒北京。

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世界報刊出該報駐中國特約記者勒麥特的文章，題目是，台灣對世衛組織無視台灣管理疫情危機的成功模式感到不開心。

該文回顧北京與台灣的歷史背景，以及民進黨領導人蔡英文上台後，世衛組織在北京的壓力下，從2016年開始將台灣排除在世衛組織大會之外。之前，台灣國民黨執政的2009年到2016年間，北京曾同意台灣作為觀察員參加世衛組織大會。

世界報這篇文章說，冠狀病毒危機給台灣提供一個闡述雙重論點的機會。最初，台灣領導人認為，將台灣排除在世衛組織之外，是剝奪台灣兩千四百萬居民獲得健康咨訊的機會，危及到他們的生命安全。

但是幾個星期以來，台灣管理疫情的成功，讓人們看到，台灣目前只有6個死亡病例。而且台灣也沒有對全體居民實施隔離。所以，台灣對世衛組織沒有考慮到“台灣模式”表示遺憾，更不滿世衛組織沒有注意台灣在2019年12月31日發出的關於武漢肺炎人際傳播風險的警告。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在4月10日承認他在2019年的最後一天收到一封台灣的電子郵件，但據他說，這個郵件並沒有說明當時在中國剛出現的不明肺炎有人際傳染的風險。

針對譚德塞的說法，台灣衛生部長陳時中在4月12日公布了當時發送的英文電子郵件內容。這個郵件說，今天的新聞資訊顯示，中國武漢至少報告了7例非典型肺炎病例。他們（武漢）的衛生當局向媒體回復說，這些病例被認為不是SARS。但是，樣品仍在檢查中，病例已被“隔離”治療。

台灣方面指出，這封信中說到“隔離”，譚德塞作為內行人（傳染病專家）應該知道隔離意味着人傳人。

這篇文章還說，台灣也在進行口罩外交，向歐美及台灣的友邦提供數百萬隻口罩。可是，台灣這個行動激怒了北京，據台灣國防部說，中國的遼寧號航母和五艘戰艦，在4月12日進入台灣海域。