梁偉雄發表「曱甴」論無阻升消防處長 消防員被指言論不當卻須受查

去年曾在消防處內部講座以「曱甴」(即蟑螂)稱呼示威者的消防處副處長梁偉雄，將於本周六正式升任消防處處長，他不滿言論被「炒作」，着傳媒去批評示威「暴徒」；他的言論最終毋須進行紀律調查，但被指在網上發表不當言論的約一百三十名消防處人員，則有少於半數指控成立，當中部分人須接受紀律輔導，極少數涉及刑事的個案則交予警方調查。

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消防處與警隊同屬紀律部隊，但立場強硬而又針對示威者的言論卻被當局輕輕帶過，包括警察隊員佐級協會主席林志偉在公開信中不止一次形容示威者是「暴徒」、「蟑螂」，但未被譴責。另外，以強硬手段對付去年6月起的反修例運動的副警務處長鄧炳強亦於去年11月升任警務處長。當時已有評論指，北京和港府更着重擢升主要官員職位者的忠誠度，其他指控的影響力較為次要。曾多次返回中國內地受訓的鄧炳強，傳出會接任處長一職後，其中學校友曾發表公開信，譴責他在警方強力鎮壓衝突中的角色；另外，鄧亦被指與新界鄉的「江湖人物」關係良好，憂慮他縱容「鄉黑」，但仍無阻鄧炳強升任處長。

消防處處長李建日昨(15日)與即將接替他職務的梁偉雄會見傳媒，梁被多次追問其言論會否影響其工作和公眾觀感，他回應時說，言論只是建基於對「暴徒」的暴行有感而發，絕對不會影響部門工作。他強調，其言論並非在公開場合發表，只是有很多人「炒作」事件，形容事件只是小風波、「小事一樁」，反問傳媒若真為香港市民，便應關注儘快止暴制亂。

梁偉雄續稱，明白言論引起同事不滿，尊重有關批評，而事件亦已由處長及公務員事務局檢視，他已「承擔責任」。但他沒有解釋承擔了什麼責任。

數據顯示，梁偉雄被指去年10月底在消防處內部講座上多次以「曱甴」形容「這些罔顧法紀的暴徒」，言論流出後惹起爭議，立法會議員林卓廷就此向當局投訴，消務處長其後回信，沒有提及會否就梁偉雄的言行進行紀律調查，只是表示，同意用詞或引起公眾疑慮，「並不最為理想」，處方將引以為鑒。

不過，其他於反修例運動期間在網上發表評論的消防員則受到不同程度的對待。消防處指出，該處接獲有約130名人員被投訴發表不當言論，當中包括針對警隊、或粗言穢語的網上言論，梁偉雄說，經紀律調查後大部分投訴不成立，餘下的，若證實有言語不當會採取紀律行動；若涉刑事成分，例如恐嚇等會轉介警方；至於部分成立的投訴，則按常規作出勸喻及接受紀律輔導。他不評論個案涉及什麼字眼及調查準則。

另外，去年6月反修例風波以來，共有11名消防處人員被捕，當中兩人已獲撤銷控罪，另外九宗仍由警方跟進中。

梁偉雄於1985年9月加入消防處任職消防隊長，2013年升為副消防總長後，升職時間較一般公務員兩、三年跳一級為快，不足兩年便於2015年7月晉陞為消防總長，翌年8月出任消防處副處長，但由副處長升處長，卻花了三年半。