蔡英文：若能完整參與WHO台灣會更有能力幫助他國

總統蔡英文（中）2020年4月116日對世界衛生組織（WHO）提出13點說明強調一直與台灣衛生部門保持技術交流表示，這13 點回應也說明了台灣的參與並不完整；台灣只是個案被允許，沒有全面性確保台灣可以完整參與，台灣應該要得到一個完整的參與權，雙向與WHO有互動。

紐約時報14日註銷了台灣民眾集資刊登的整版廣告，內容提到台灣被世界衛生組織(WHO)拒於門外，世衛則提出13點說明，強調幾十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

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針對這個事件，台灣總統蔡英文今天表示，這次疫情讓國際間看到，台灣雖被孤立，但有能力保護自己，也能貢獻國際社會。她說，如果能完整參與WHO，台灣處理疫情會更有效率、更完整、更有能力幫助其他國家。

蔡英文表示，WHO提出的13點說明，正好說明了台灣的參與並不完整，而且是依情勢、依個案決定台灣能否參與，這些都不是台灣應該獲得的待遇。

她說，台灣應該得到一個完整的參與權，與WHO可以雙向互動，可以把信息提供給WHO，分享其他國家；也可以獲得WHO所擁有的信息，並讓台灣的專家進入WHO，參與討論公共衛生與健康議題。

她說，外交部曾回應，過去10年台灣提出187項參與專家會議的請求，有70%被拒絕。換句話說，台灣只是個案被允許，沒有全面性確保台灣可以完整參與，她強調，這才是台灣真正要的。

另外，美國白宮的新聞稿曾提到，台灣發現病毒有人傳人的相關報導後，曾向世衛通報，世衛卻沒有將這份信息對外公開，藉此抨擊世衛秘書長譚德塞。

蔡英文呼應問題表示，這也是一個案例說明，台灣已經發覺不尋常情況，也通知WHO，但很可惜沒有被注意到，以致於全球防疫過程中少了一個重要的信息。

不過蔡英文這項回應不符事實。有關台灣曾提出警訊這件事，根據台灣官方公布寫給WHO的函件，內容是，「今天的新聞數據顯示，中國武漢報告了至少7個非典型肺炎病例。他們的衛生當局響應媒體，這些病例不是SARS，但樣本還在檢查中，病例已經被隔離治療。如果能提供相關信息給我們，不勝感謝，在此預先感謝您對此事的關注。」

也就是說，台灣只是就新聞報導里提到大陸官方所通報的內容致函世衛，希望WHO提供信息給台灣參考。完全不是「台灣發現病毒會人傳人，所以向世衛通報，提出警告」。