警方望判監 法庭判燒國旗男子為社會服務240小時

在中方傳媒指香港法庭判處損毀國旗人士的刑罰過輕之際，法庭拒絕警方要求等候上訴庭可能對另一宗燒國旗案判以更重刑罰之後才判案，昨(15日)天判處承認於去年9月在反修例遊行期間在屯門踐踏和焚燒國旗的男子鄧智樂240小時社會服務令。

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侮辱國旗罪的最高刑罰是入獄三年或罰款五萬元，過往案例顯示，初犯者多被判處到機構無薪工作的社會服務令。不過，代表警方提出檢控的律政司，不滿一名於沙田反修例活動中把國旗丟進水池的學徒羅敏聰只被判200小時社會服務令，要求司法機構中第二高的上訴庭複核刑期，指案件的嚴重情度屬中至高等，而原審法官未考慮阻嚇性等因素，建議改為判處監禁。上訴庭上月初聽取陳詞後，押後裁決。其裁決將對下級法院有約束力。

控方在昨日有關鄧伯樂的案件判決前，向裁判法院申請押後判刑，以等待上訴庭就另一宗相關案件的複核裁決，但署理主任裁判官張潔宜認為，判刑原於1月底作出，但因武漢肺炎疫情延遲，且上訴庭頒布判辭的時間未定，再押後案件對被告不公平，拒絕延遲，駁回控方申請。

根據案情，21歲被告鄧智樂在去年9月21日的屯門反修例遊行中，與另外兩人把屯門大會堂平台的國旗扯下來焚燒和踐踏。警員其後在元朗截停及拘捕被告，被告早前在庭上承認觸犯侮辱國旗罪。

署理主任裁判官張潔宜判刑時指出，任兼職咖啡師的被告懷有理想，其上司亦形容他勤奮和熱愛生命，考慮到被告犯案後已有悔意，坦白認錯且有深刻反省，相信他犯案只是出於一時衝動，故接納感化官建議，給予改過自新的機會，判處他240小時社會服務令。

律政司聞判後，表示會研究判決理據，再決定需否跟進。