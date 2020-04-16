「長毛」中聯辦示威後被刺傷 猜是受煽動 行兇者當場被捕

屬於激進民主派的社會民主聯機(社民連)副主席梁國雄(俗稱「長毛」)，下午到中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)門外示威後，被一名長者以利器刺傷腰部，涉案男子當場被捕，而梁則被送往醫院救治，治理後已出院。他認為，傷人者是受到中聯辦等高官昨日的公開言論所煽動。社民連另一副主席黃浩銘譴責行兇者的行動，並指中聯辦官員常常指責反修例示威者是暴徒，但現在於中聯辦門前施行暴力的，相信是支持建制的「藍絲」，促請中聯辦表態。

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社民連不滿北京的國務院港澳辦公室和中聯辦日前公開批評民主派議員郭榮鏗以拖延手法主持立法會內務委員會主席選舉，以及評論法庭裁決，今天下午到中聯辦示威，以譴責「兩辦」說三道四，認為香港的高度自治不容侵犯，並表達反對就《基本法》第23條進行有關國家安全的立法工作。

示威順利完成後，被港以宣誓問題而DQ(取消議席)的前立法會議員梁國雄接受傳媒採訪時，被人從後用利器襲擊，令他右邊的腰部位置受傷流血。梁受傷後接受記者電話訪問時表示，過往示威亦曾被人推撞和挑釁，但被人用利器施襲，則屬少見，而行兇者明顯是刻意偷襲他。

他估計，對方可能是受別人煽動而傷人。他指出，在昨日的全民國家安全教育日，港澳辦和中聯辦主任、特首及港府高官發言時都攻擊反對派，中聯辦主任駱惠寧更用上「鬥爭」的字眼，可能有人因此感到受呼籲。

根據社民連在臉書上公開的警方拘捕疑兇片段所見，涉嫌傷人者是一名年過六十的禿頭長者，當被問及為何襲擊「長毛」時，對方表示，「他(指長毛)是壞人，搞壞香港……來中聯辦搞(事)」。而兇器則是一個風炮三角炮尖。

當警方獲悉有人到中聯辦請願示威時，一般會派出多名警員在場維持秩序，故傷人者輕易被捕，警方即場表示，會以藏有攻擊性武器拘捕他，未知稍後會否加控他蓄意傷人。

梁國雄自言沒有大礙，明天會按計畫到立法會請願，要求港府設立失業援助制度。

現年64歲的梁國雄，以一頭長髮為人熟悉，故名「長毛」，他是革命馬克思主義者同盟成員，亦是四五行動代表，他自2004年起當選立法會議員，本年1月被港府褫奪其議席。