3月訪港旅客大跌99%　本月初每日一度不足100人

旅遊業受被情影響之深，從香港訪港旅客數字可見一斑：香港3月分初步訪港旅客人次下跌至八萬二千人，按年下跌近九成九，而4月初的訪港人數更進一步下滑，由上月的每日逾二千六百人次跌至一度不足一百人。當局計畫，疫情過後以先拉動本地消費作應對。

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旅遊發展局數字顯示，3月中之前，每日約有三千至四千旅客訪港，但港府自3月19日起要求所有海外入境人士接受強制檢疫後，入境旅客下跌至每日約一千人；在當局於一星期後禁止從海外抵港的非香港居民入境後，入境旅客進一步下跌至每日只有約三百人。踏入四月初，每日訪港旅客更一度下跌至不足百人。

數字更顯示，今年首季的訪港旅客逾三百四十八萬人次，按年下跌八成，而中國內地旅客亦按年下跌八成一。

旅發局透露，正積極籌備推動香港旅遊業復蘇計畫，在疫情減退後，將與零售及餐飲業合作，先推出計畫帶動本地消費，以恢復旅客來港信心。立法會旅遊界議員姚思榮亦認同先帶動本地消費的做法，因為現時難以在短期內恢復港人外出旅遊或吸引海外旅客來港，他估計，旅遊業的寒冬估計會延續至5月。

另外，機場管理局指出，因各國及本地的出入境限制措施，香港3月份的旅遊需求非常疲弱，多間航空公司亦取消更多航班，旅客量因而大降九成七，而飛機升降量則下跌九成一。機場貨運量影響相對較少，同月的貨運量較去年同月下降一成二，至三十七萬八千公噸，當中，進口貨量其實略有上升，但因轉口貨運量大跌而拉低整體貨運量，其中又以來往東南亞及歐洲的貨運量跌幅最為顯著。