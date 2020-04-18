「兩辦」開腔無助立會內會選出主席 郭榮鏗稱無懼北京威嚇

立法會內務委員會(內會)昨午召開第15次會議，但雙方就會議的主持人選爭拗大半小時後，仍未能選出新的正、副主席。這是港澳辦和中聯辦等「兩辦」公開批評公民黨議員郭榮鏗「惡意拖延」內會主席選舉和涉嫌「公職人員行為失當」後的首次會議，反映「兩辦」聲明無助內會事務按其要求發展。郭榮鏗更直言，不要以為靠發聲明及恐嚇取消議員資格，便會影響民主派，又指港府不應找中央介入香港事務，須聆聽議員，尤其是泛民的聲音以解決問題。

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自「兩辦」批評後，建制派不再是罵泛民主派議員，而是較為積極地從現有規則中入手，前內會主席劉健儀建議，由於新一任內會正副主席未選出，原主席李慧瓊根據《議事規則》繼續擔任主席一職，可以調動內會議程，先行處理內會事項，最後才選主席。到選舉主席時，有意競逐主席一職的李慧瓊才須避席，交由副主席郭榮鏗主持選舉會議。

其後，李慧瓊以內會主席身分去信議員，要求他們就內會選舉主席出現的問題提交解決意見。而在昨(17日)午的會議上，被批評的郭榮鏗繼續主持會議，他開始時便提出討論議員有關選舉主席情況的信件。多名建制派議員提出規程問題，指要求解決內會停擺的信件，去信對象是內會原主席李慧瓊，因此應該由她主持會議。但民主派議員反駁指，過往多次有議員去信內會要求討論特定議題，去信對象也是李慧瓊，當時亦同樣由郭榮鏗繼續主持會議，建制派並無異議；而法律顧問早前已指出，李只是「名義上」的主席，無權主持會議。

雙方唇槍舌劍，火花四起，建制派的葛佩帆直斥郭榮鏗所屬的公民黨的行事儼如「無恥就(是)無敵」；而左派工會組織的陸頌雄則批評郭榮鏗的目的是要阻擋國歌法等政府草案提交立法會審議，但卻「扮無辜」，是「誠信有問題」，拍台要求郭榮鏗不要癱瘓立法會，令「香港攬炒」；另一工聯會議員郭偉強更一度走到主席台前，展示示威標語，被郭榮鏗要求他離場。另一方面，泛民議員楊岳橋揶揄建制派在「兩辦」表態後才變得緊張，是「一犬吠影，百犬吠聲」；另一議員譚文豪更指李慧瓊是主席候選人，但卻去信各議員就主席選舉提建議，是有角色衝突，他建議李慧瓊退選，便可主持會議，解決僵局。

與李慧瓊同屬民建聯的議員陳克勤不同意李慧瓊退選，因為李是建制派惟一競逐主席一職者，一旦退選，便只余泛民候選人當主席。

會議持續約40分鐘，郭榮鏗在會議結束前表示，很多議員對他作出指控，「有人在議會外說三道四」，但這絕不會影響他按《議事規則》主持會議，「你想做任何嘢恐嚇我，『慳啲』(省省的意思)」。他會後表示，建制派如今才「如夢初醒」，企圖挑戰他主持會議的權力，但相信香港「有規有矩」，並非一人說「鐵證如山」或中央部門發出聲明，便會對議員守護議會僅余的規矩有任何影響。

立法會主席梁君彥在內會會議後發聲明，表示對內會再次未能選出主席深感失望和遺憾，他呼籲議員放下分歧，理性地商討解決方案。