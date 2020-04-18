台灣軍艦首現新冠確診病例 全員召回隔離檢驗

台灣總統蔡英文在4月9日訪問台南的一個軍事基地從一名戴口罩士兵接獲裝好框的照片。Taiwan President Tsai Ing-wen receives a framed photograph from a masked soldier amid the COVID-19 coronavirus pandemic during a visit to a military base in Tainan on April 9, 2020

繼美國、法國陸續有軍艦官兵感染新冠病毒後，台灣軍艦也出現病例。中央社報道說，台灣今天宣布，新增3例新冠肺炎病例，累計確診398例。3名患者都是海軍敦睦艦隊官兵，同時也是台灣首次有軍艦官兵確診。

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據中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此一消息。

陳時中說，台灣新增三例冠病確診病例，均為20多歲男性，都是參加海軍敦睦遠航訓練支隊的軍校生，三人住同寢室。

這三名學員於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日停靠帕勞，離開帕勞後在公海航行近30天，4月15日返國自軍港下船。

當他們三人回到家後，均因之前出現疑似新冠肺炎的癥狀自行就醫並采檢通報，也都於今天確診。

據台灣疫情指揮中心表示，與3名確診個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，已緊急召回集中檢疫，今天將入住集中檢疫所進行隔離且完成采檢，檢驗結果預計於明天公布。此外，也將搜集所有人的手機，留下這兩天接觸者的手機號碼，直接傳送簡訊給有聯繫過的人。

美國航母羅斯福號官兵進行抗體檢測

與此同時，美國海軍表示，航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）在爆發疫情後，海軍將對艦上官兵進行抗體檢測，以判定他們是否接觸到新冠病毒。

據路透社報導，針對羅斯福號所有官兵展開的全面檢測，已得出啟人疑竇的結果，即是目前的確診病例，大多數都是沒有出現癥狀的官兵。

羅斯福號爆發疫情，先前導致艦長遭開除以及海軍部代理部長下台。

美國海軍對艦上4800名全體官兵進行的采檢已經完成大約94%。

這使科學研究人員能展開研究，探討病毒如何在航艦密死循環境內傳播，讓艦上大多數的年輕官兵無癥狀感染。

截至目前，據悉羅斯福號約有660名官兵驗出對冠狀病毒呈陽性反應，占所有人員近14%。軍方本周稍早指出，陽性反應患者中約有60%為無癥狀感染者。

美國海軍另表示，羅斯福號停靠點關島的醫療人員也將採集樣本並搜集問卷調查，實際的血清檢測將送到位於亞特蘭大的傳染病研究中心辦公室進行分析。