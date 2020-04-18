李柱銘被捕保釋後受訪：無後悔 終有機會與年輕人同行民主路

香港警方4月18日拘捕了14名民主派人士，包括民主黨創黨主席、香港目前最資深的資深大律師李柱銘。他當天下午在交保後於離開中區警署時向媒體表示，被警方起訴涉於去年8月18日在維園組織及參與未經批準的遊行。現年81歲的李柱銘表示，他是第一次 被告，但無後悔。

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據香港01報道顯示，李柱銘在民主黨立法會議員林卓廷及許智峰陪同下見傳媒。李柱銘透露指，他早上在家被警方上門拘捕，他將會被起訴涉於去年8月18日在維園組織及參與未經批準的遊行，現獲保釋。李柱銘介紹稱，案件會於5月18日提堂，已交出警方要求的物品，未有再被要求搜屋。對於自己第一次成被告人，李柱銘表示，“我為我所作所為一點都無後悔，我感覺到驕傲，終需有機會為一班優秀的香港年青人去繼續行民主路。”

據悉，李柱銘曾於 2015 年 2 月，因為參與佔中活動被預約拘捕，但後來無落案起訴，今次是他首次被落案。李柱銘在當地時間周六下午 4 時 45 分左右保釋離開中區警署。對於被捕情況，李柱銘稱，警方今早到家中拘捕他，對警員的所作所為沒有投訴，形容對方有禮。李柱銘稱，警方指他去年 8 月 18 日，涉嫌在銅鑼灣維多利亞公園、組織參與未經批准遊行。他隨後以上繳 1000 元保釋，毋需到警署報到，5 月 18 日到法庭應訊。

據公開資料顯示，李柱銘是香港民主黨創黨成員，也曾任香港立法會議員及港同盟及民主黨主席。他早年於九龍華仁書院畢業，並於香港大學取得文學士（英國文學與哲學）學位。之後，他在聖若瑟英文中學當一名授課教師。 三年後，他前往英國倫敦林肯律師學院學習法律。由於李柱銘過去長期積極關注及領導香港民主運動，以及作為香港民主派的領袖之一，所以有“香港民主之父”之稱。他推崇民主、自由、人權等普世價值。李柱銘自1985年起擔任立法局議員職務，直至2008年他宣布不再參選立法會，結束其23年的議會生涯。