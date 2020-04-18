港府：中聯辦擁有監督權 須按《基本法》第22條遵守香港法律

香港特區政府發言人4月18日表示，中聯辦是中央政府在香港根據《基本法》第22條設立的3個機構之一，中聯辦及其人員均須按照22條第三款，遵守香港特別行政區的法律。此前，中聯辦官網17日刊文表示，“國務院港澳辦和中聯辦（兩辦）不是《基本法》第22條所指一般意義的‘中央人民政府所屬各部門’，故有權就立法會事務等發聲及行使監督權。”

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中聯辦刊登的發言人問答記錄表示，“中央對港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲，香港社會少數人提出所謂中央干預香港內部事務之說，完全是對基本法的歪曲”。中聯辦發言人在新聞稿中指出， “中央對香港實行‘一國兩制’、‘港人治港’、高度自治的方針政策，但高度自治並非完全自治，特區享有的高度自治權，包括立法權，均來源於中央授權。被授權者須對授權者負責，授權者對所授出的權力擁有監督權，這個道理不言自明。”中聯辦發言人稱，“國務院港澳辦和香港中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，不是基本法第二十二條所指的一般意義上的‘中央人民政府所屬各部門’，當然有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度。”

對此，港府發言人周六在回應傳媒查詢時表示，中聯辦是中央政府在香港特別行政區根據《基本法》第22條第設立的三個機構之一，獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係、《基本法》的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權。因此，兩辦就內會仍未選出主席表達關注和提出意見，無論從憲制、管治和操作層面來說都是理所當然，完全符合在“一國兩制”下的憲制秩序，並非干預香港根據《基本法》自行管理的事務。

港府發言人指，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個直轄於中央人民政府、享有高度自治權的地方行政區域。一如中央各部門、各省、自治區、直轄市在香港設立的機構，中聯辦及其人員均須按照《基本法》第22條遵守香港特別行政區的法律。而作為中央根據22條設立的機構，中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，表達意見及行使監督權。