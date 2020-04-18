等14名民主派人士因去年遊行被捕 指欲令社會噤聲兼取資料

部分因遊行被捕民主派人士，上左起，李柱銘、黎智英、何秀蘭；下左起：吳靄儀、何俊仁及李卓人，2020年4月18日。

警方今早拘捕14名民主派人士，指他們組織或參與去年8月至10月三次未經批準的遊行和集會，當中包括民主黨創黨主席李柱銘、大律師吳靄儀和前議員何秀蘭，而前立法會議員李卓人和楊森，以及傳媒東主黎智英更是一個半月內第二次因非法集會遊行被捕。警方表示，拘捕行動仍在繼續，不排除有更多人被捕，相關人士將訴於5月18日上庭應訊。

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民主派立法會議員批評警方大抓捕是政治上的秋後算賬，製造寒蟬效應，亦有人說是要報復民主派議員在立法會的拖延政策，香港眾志秘書長黃之鋒則認為，警方一個多月內第二次大搜捕，目的之一是收集情報，警方讀取搜檢的手機內的資料和照片後，可大大增強其情報網。不過，建制派議員認為警方只是依法辦事，期望泛民人士不要將事件政治化。

警方表示，今天拘捕的12男2女，年齡介乎24歲至81歲，有關人士涉嫌組織和參與去年8月18日、10月1 日或20日由民間人權陣線發起但不獲警方發出「不反對通知書」的反修例遊行有關，警方沒有披露具體被捕人士名字，但據了解，被捕人士包括民主黨三名前主席李柱銘、何俊仁及楊森，以至該黨核心成員單仲偕和蔡耀昌；社會民主連線(社民連)主席黃浩銘、副主席梁國雄、秘書長吳文遠，以及身兼民陣副召集人的常委陳皓桓；工黨前議員李卓人和何秀蘭；以及前議員區諾軒、壹傳媒集團創辦人黎智英及現為協助反修例人士的「612基金」信託人的前法律界議員吳靄儀等。他們分別被帶往11間警署進行拘捕。

警方又說，被捕人士中，有5人同時干犯在去年9月30日和10月19日公布未經批準的集結。

香港眾志黃之鋒在臉書上表示，警方再次大搜捕，明顯不是只限於拘捕，而是情報收集。他解釋，現時法庭發出投查令的門坎甚低，拘捕後能否成功檢控和入罪，現時仍未可料，但若成功申請破解手機密碼，手機數據會否交與其他人？若說「大陸情報機關同香港唔系互通，講都無人信啦。」

他相信，事件會引來國際輿論關注，而當全球正受武漢肺炎疫情所困之際，港府有空去大搜捕，預料國際社會日後在疫情過後追責時，香港問題將是不可忽略的一環。

警方上次就非法遊行拘捕民主派人士是在一個半月前，當時黎智英、楊森及李卓人三人因參與去年8月31日的反修例遊行而被控涉嫌參與「非法集結」，各人現獲保釋，5月5日將在東區法院提堂。