英國發布疫情安全國家排名台灣在大陸之後陳時中分析原因

英國智庫最近發布「全球前四十新冠肺炎安全國家」，台灣名列第七，但疫情比台灣嚴重的中國大陸卻位居第五、南韓位居第三。台灣疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他看到報告也「嚇一跳」，後來發現這項排名，主要在觀察各國政府的危機處理，但前幾名國家所面臨的危機，台灣都沒有發生，因而影響排名。

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全球新冠肺炎確診數已經超過224萬人，死亡病例超過15萬人，美國最多，其次是意大利及西班牙，致死率提升到6.6%、康復率約為24.5%。台灣新冠肺炎確診者死亡率維持為1.52%、康復率接近四成，被視為是全球防疫的佼佼者。

但英國智庫發布「全球前四十新冠肺炎安全國家」，以色列排名第一，接着依序是：德國、南韓、澳洲、中國、紐西蘭，台灣位居第七，有台灣民眾懷疑這項排名的準確性或公平性。

陳時中表示，排在台灣之前的國家，無論確診人數、每百萬人口確診數、死亡人數等都高於台灣，英國智庫採用的是「過程指標」，而不是「結果指標」，主要在看政府危機處理。

他說，排名前面的國家因為疫情嚴重爆發，採取的監控、隔離、檢驗數字都大於台灣，但台灣是在危機出現前，就已經阻絕，因此數據比其他國家低。他認為，這項報告無法顯示台灣防疫的卓越成效。

由於歐美疫情未見緩和，台灣自今天零時起，入境民眾過去十四天若曾有歐洲、美洲旅遊史，登機前應出示符合居家檢疫條件的資料，才能入境。如果家中有慢性病、長者或幼童，入境者一律須入住防疫旅館。另由於東南亞疫情有升溫跡象，指揮中心今天也宣布，東南亞入境者比照歐美，採取嚴格居家檢疫措施。

到今天為止，台灣確診者398人，累計有6人死亡。全球死亡人數最多的前五名國家依序是，美國、意大利、西班牙、法國、英國。#