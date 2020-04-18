香港民主派：政府趁抗疫算賬手段下流 保安局：法律前人人平等

香港警方在周六拘捕了包括梁國雄、何俊仁、黎智英等在內的14名泛民派人士，據報涉及去年反修例示威活動。對此，香港立法會民主派議員林卓廷稍後向媒體證實，根據他們統計，至今有 14 名民主派人士被捕。公民黨議員楊岳橋批評稱，“政府趁立法會正在處理抗疫防疫基金、社會忙着抗疫之際秋後算賬，手段骯髒下流。”

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據香港媒體報道顯示，當天早上遭到港警逮捕的民主派人士包括李柱銘、何俊仁、楊森、單仲楷、蔡耀昌、梁國雄、吳文遠、黃浩銘、李卓人、陳皓桓、區諾軒、何秀蘭。他們隨後分別於中區、西區、北角、長沙灣、牛頭角等多間警署被扣留；另外，香港警方亦上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英，以及前立法會議員吳靄儀，但兩人當時不在家。而據最新消息顯示，吳靄儀已於當天下午離開在中環的律師樓，到中區警署接受被捕。同樣在下午13時35分，黎智英返回住所，稍後兩名律師進入黎智英住所內，重案組探員再上門拘捕，並於下午近15時把他押離寓所。

根據林卓廷向媒體提供的信息指出，目前外界已知被捕的楊森，被指曾在去年 10 月 1 日及 10 月 18 日組織及參與未經批准集結。香港警方隨後表示，被捕人士涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日，組織及參與未經批準的集結。就這一事件，香港民主黨主席胡志偉稍後向媒體表示，“政府是利用法律上的空子遏制言論自由”，又提到在去年“8.18”及“10.1”的遊行中，雖然警方並無發出不反對通知書，但整個遊行都是和平進行，批評政府拘捕遊行帶頭者，是“希望製造寒蟬效應，為社會添煩添亂”。他又質疑，今次拘捕時間過於巧合，只是希望令社會噤聲，強調“民主派會繼續團結一致對抗惡法”。

另被問到是否會擔心稍後在離開立法會後被捕，胡志偉回應指，參與民主運動就有心理準備會被打壓，現時只能團結一致對抗。此外，資訊科技界議員莫乃光則提出，近日先有兩辦高調發聲明干預立法會事務，今日有大搜捕，令人覺得行動明顯有協調，他們無法估計民主派立法會議員今日踏出議事廳時，會不會有人被捕。同樣就這一泛“大搜捕”事件，曾任香港保安局局長的建制派新民黨主席葉劉淑儀回應稱，法律面前人人平等，應該泛民不應政治化拘捕事件，強調警方只是會依法辦事，並由法庭判決被捕人士是否有罪。此外，香港保安局發言人亦回應稱，警隊有責任採取合法措施，拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人。有關的拘捕行動是根據警方調查所得的證據進行，嚴格按照相關法例行事。

此前，香港全體法律界特首選委4月15日發表聯合聲明表示，就3名資深法官近日接受路透社訪問時稱，香港的司法獨立正受到北京領導層攻擊的事件表示深切關注和憂慮，並呼籲中央尊重《基本法》對司法獨立所作出的莊嚴承諾，避免作出或說出任何可能會被視作干預或削弱香港司法獨立的事情。而香港終審法院首席法官馬道立則在同日發聲明指出，自2010年擔任終院首席法官以來，終院首席法官從未在任何時間遇到或感受到內地機關以任何形式就香港司法獨立，包括委任法官的事宜，作出干預。他同時強調，司法獨立受《基本法》保障，是香港法治的重要一環。