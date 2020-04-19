中國外交部駐港公署：美政客為反中亂港分子開脫是褻瀆法治

中國外交部駐港公署官網4月19日刊登發言人聲明指出，“批駁美國政客，為香港反中亂港分子開脫罪責是助紂為虐、褻瀆法治。”

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外交部駐港公署發言人稱，香港警方對涉嫌“組織及參與未經批準的集結”的嫌犯採取行動是依法執法，是維護香港法治，是特區政府在行使基本法授予的權力，合理合法，任何外國無權干預。發言人稱，美政客無視事實，歪曲《中英聯合聲明》，拿所謂“透明度、法治和高度自治”作幌子，為反中亂港分子開脫罪責，是助紂為虐、褻瀆法治，再次暴露了他們與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡行徑，必將遭到國際社會的共同譴責。發言人強調，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人都不能凌駕於法律之上。我們敦促美政客遵守國際關係基本準則，立即停止干預香港事務。

針對15名香港知名民主派人士周六被捕事件，美國國務院在當天發表的聲明中寫道，“美國譴責在香港發生的民主活動人士被捕事件。北京和其在香港的代表繼續採取違背依照《中英聯合聲明》所承諾的包括透明度、法治和保障香港會繼續享有‘高度自治’不符的行動”。美國國務卿蓬佩奧本人也在推特上發文指，“對多名香港爭取民主人士遭逮捕深感憂慮”。他稱，“政治化的執法與言論自由、結社自由和和平集會的普世價值觀不符。”