台海軍副司令就敦睦艦隊染疫事件鞠躬致歉 漢光演習延遲舉行

台灣海軍敦睦艦隊目前共24名成員確診新冠肺炎。對此，台海軍副司令梅家樹周日表示，對於任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，他代表海軍向社會大眾道歉。

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據台灣中央流行疫情指揮中心消息，全台當天新增22例新冠肺炎確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。此前據中央社報道，台灣防疫部門介紹稱，與3名確診個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，現已緊急召回集中檢疫，他們會入住集中檢疫所進行隔離且完成采檢。此外，當局還會搜集所有人的手機，留下這兩天接觸者的手機號碼，直接傳送短信給有聯繫過的人以追蹤疫情是否擴散。

同樣就這一事件，梅家樹在當天的記者會上表示，目前戰備均正常，沒有受到疫情的影響。他稱，這次染疫的官兵主要都是在油彈補給艦“磐石艦”上，而這次出航的“岳飛艦”、“康定艦”，也將依中央防疫指導完成檢疫工作，完成後才會恢復戰備並服勤。梅家樹介紹稱，海軍敦睦艦隊成員4月14日要下船前，已由國軍高雄總醫院左營分院的人員到船上進行健康狀況評估，包括詢問病史紀錄、檢視人員量測體溫紀錄、艦上診療狀況等，而現在軍方每名官兵每天都要量測體溫、消毒，雖然下船時無檢疫，但相關防護作為都有執行。

據中央社報道，另就媒體詢問，台軍方是否有隱匿疫情的情況發生。台國防部發言人史順文回應稱，敦睦是很嚴謹的計畫過程，當初決定此案時已考量在防疫平衡下，將於本要停留的國家縮短；而個案396部分，他在船上曾提出現頭痛癥狀，但因為航程顛簸，這樣的情形不算少見，而醫官也判定屬於一般性頭痛，因此只能尊重醫官醫療專業。台國防部還透露稱，將組成調查小組對敦睦艦染疫事件進行調查，並強調會“誠實面對，絕不隱瞞”。

此外，台灣國防部日前已決定將漢光演習延至今年下半年舉行。對此，台國防部副部長張哲平周日宣布，漢光兵棋推演將延至9月，實兵演習在7月舉行，但仍視疫情狀況調整。張哲平在當天下午出席記者會時表示，因應疫情不斷升高，原本4月第一階段的演習（兵棋推演）將延期至9月，而實兵演習則在7月舉行，但後續仍會視疫情狀況調整。