台灣敦睦艦隊再添21位新肺確診盤石艦全船撤離消毒

總統蔡英文（中）2020年4月116日對世界衛生組織（WHO）提出13點說明強調一直與台灣衛生部門保持技術交流表示，這13 點回應也說明了台灣的參與並不完整；台灣只是個案被允許，沒有全面性確保台灣可以完整參與，台灣應該要得到一個完整的參與權，雙向與WHO有互動。

台灣敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎事件，指揮中心連夜召回三艘軍艦放假人員加上留守人員共744名官兵，采檢化驗後今天宣布，艦隊新增了21位確診者，連同昨天的3位，總計有24位官兵確診新冠肺炎，年齡介於20多歲到40多歲。確診者全部都在「盤石艦」上，其他兩艘「岳飛艦」及「康定艦」采檢結果都是陰性。目前盤石艦已經全船撤離，展開消毒。台灣軍方表示，經過調度，對海軍戰力沒有影響。

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昨天爆發敦睦艦隊官兵感染事件之後，台灣當局高度緊張，因為艦隊七百多人已經放假下船回家，為避免召回採檢過程中，人潮移動導致疫情擴散，全台分成七個集中檢疫地點，讓官兵就近報到；另外官方也調度大批醫檢人員連夜完成採樣檢驗。

現在24位確診的海軍官兵已經全部送入醫院隔離病房治療，其餘呈陰性的，將在各地檢疫所繼續集中隔離14天，期滿後還要再度采檢，再呈現陰性才能真正解隔離。

海軍官兵到底是在什麼地方被感染呢？疫情指揮中心昨天認為，官兵在帛琉登岸後曾入住飯店三天，「高度懷疑帛琉有潛在病例」，所以昨天初步認定敦睦艦隊的病例屬於「境外移入」。但指揮中心今天改口說，因為目前感染源不明，不稱境內或境外，暫時以「敦睦艦隊」這個類別展開後續調查。

改口的原因是，台灣有學者不認為感染源來自帛琉，因為盤石艦上第一位確診的官兵於4月12日出現癥狀，用潛伏期5到7天回推，應該在4月5日左右被感染，當時人正在軍艦上。因此學者推測，盤石艦上可能本來就存在「無癥狀感染者」，或者是癥狀很輕微，沒有被發現。

另一位學者也認為，指揮中心把感染源指向帛琉可能性不高，因為艦隊3月12到15日停靠帛琉，如果是在帛琉感染，早就發病了。

他最擔心的是軍艦在4月9日回到台灣左營軍港等待下船的六天隔離期間內，曾有人下船或上船接觸到感染源，比較可能讓官兵在4月12日發病。

另外，艦上官兵是4月15日在台灣左營下船登岸，到昨天召回已經四天，各界擔心是否已經將病毒帶入小區，台灣官方表示，今天已經透過所有官兵的手機，針對其家人或朋友等接觸者發送簡訊，提醒接觸者須自主健康管理，估計發送簡訊人數約2000至3000人。至於艦隊成員的足跡，如果超過一定停留的地方，將請地方政府協助調查。