搞手雖被捕 民陣稱已申請辦 7.1 大遊行

香港自2003年起每年回歸紀念日的7月1日，均會有大型遊行，以表達要求，而在警方大舉拘捕包括主辦遊行的民間人權陣線骨幹成員的15名民主派人士後，民陣在社交網站臉書上表示，已向警方遞交申請表格，續辦7.1遊行，強調不會因為昨天的大搜捕而退縮。

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警務處長鄧炳強昨(18日)晚會見傳媒，不點名批評資深大律師李柱銘獲得保釋後的言論，指一名被捕人士「在法律界有祟高地位，保釋時向大眾稱與年輕人同行感驕傲，我感到驚訝，作為資深法律人士，應該勸年輕人守法，竟然繼續鼓勵年輕人犯法，我唔覺得要感驕傲，佢應該感到羞恥先至啱！」民陣在公布已向警方入紙申請主辦「7.1」遊行時表示，「究竟我們應該感到光榮還是羞恥，公道自在 200 萬(指去年6月16日的大遊行人數)人心，公論自在國際社會與歷史記載。」民陣聲稱，將繼續堅守這場無可退讓的時代革命。

民陣形容，鄧炳強講話趾氣高揚，強調對方沒有資格教訓市民。

民陣過往申請主辦「7.1」遊行時，警方從未拒絕，但在去年的反修例運動中，警方多次拒絕民陣的遊行申請，以致相關遊行須由其他民主派人士舉辦，現時未知警方會否向民陣發出「7.1」遊行的不反對通知書。