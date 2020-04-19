美國譴責香港拘捕民主人士 國會促儘早落實香港人權法

香港警方一天內大舉拘捕包括民主黨創黨主席李柱銘在內的15名民主派主要人物，事件惹起國際關注，美國國務卿蓬佩奧批評當局是政治化執法，令人深感關切；司法部長亦罕有就香港事務發聲明，指事件是對香港法治和人民自由的侵害，再一次證明中國不可信。議會方面，眾議院議長波洛西和中國問題委員會主席麥高文均呼籲政府儘快落實《香港人權與民主法案》。

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繼英國外交部發表聲明後，美國國務卿蓬佩奧在社交網站推特發推，指香港民主派人士被捕，令人深感憂慮，認為這是政治化的執法行動，不符合言論、結社及集會等自由的普世價值。

他其後發表聲明，指《中英聯合聲明》確保香港會續享「高度自治」、透明施政及法治，但北京及其在港代表的行為與他們在《聲明》所作承諾不符。《聲明》由中英兩國簽訂，確保香港在1997年由英國交給中國後，港人原有生活和制度五十年不變。

另外，司法部長巴維廉(William Barr)亦發表聲明，指拘捕事件是對香港法治和港人自由的最新侵害，這不單反映中共的價值觀與西方自由世界背道而馳，亦再一次證明中共不可信。

議會方面，與被捕的李柱銘熟稔的眾議院議長波洛西，在推特表示，正當全球對抗武漢肺炎疫情之際，香港民主與人權繼續遭到攻擊，認同國會及行政當局中國委員會主席麥高文所說，促請總統特朗普必須儘快落實《香港人權與民主法案》。

根據特朗普總統去年11月簽署的《香港人權與民主法案》，國務院須每年提交報告，確認香港仍然享有高度自治，足以讓美國繼續給予香港享有不同於中國大陸的獨立關稅區地位。《法案》同時賦權美國政府對違反香港人權的官員和企業受到制裁。中方對《法案》表示反對。

有份推動上述法案的麥高文在社交網站上是說，香港拘捕民主派人士十分不合理，形容是一場獵巫行動，指香港的人權和法治日益惡化，敦促特朗普政府大力執行《法案》。與麥高文一同推動《法案》的共和黨參議員魯比奧，亦在推特發帖，要求當局立即撤銷對李柱銘和黎智英等人的指控，他又批評香港當權者及北京將香港司法系統變成中共的鬧劇。

共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾也說，不容許中共利用疫情大流行掩飾拘捕和平民主領袖，說「我們與香港站在一起」。

香港警方昨天一共拘捕15名民主派人士，除原先的14 外，立法會議員梁耀忠傍晚亦被捕，是被捕人士中惟一一名在任議員。警方指被捕者參與或組織去年三次有關反修例的未經批准遊行，當中，不少人是第一次被捕，包括有「民主之父」稱謂的資深大律師李柱銘和前議員吳靄儀及何秀蘭。他們將於5月中應訊，一旦罪成，最高刑罰是判監5年，而公告不經批准集會的罪名，最高可判刑12個月。