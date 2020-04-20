台商滯留武漢89天索性當志工服務他人

4月20日搭乘包機返台的台商小趙，1月份一到武漢就遇上了封城。但他很快克服恐懼，和幾名台灣人加入當地誌工團，為武漢居民送物資。雖然小趙經濟損失慘重，但很高興自己獲得了一段難忘的經歷。

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中央社報道：從事餐飲業的台商小趙的專業是在中國各地舉辦台灣美食節。1月下旬受邀到武漢參加「花博彙」，當時人在貴州的他，已經聽聞武漢的疫情，一再跟主辦單位確認活動是否還繼續舉辦？

在主辦單位打包票下，小趙1月21日到武漢，迎接他的卻是2個多月的封城生活。1月23日凌晨，武漢宣布當天上午10時起關閉所有離開武漢的通道。小趙說：看到消息的時候我們都嚇到，根本沒想到會這麼嚴重。

封城後，武漢的防疫措施全面升級，小趙投宿的公寓很快被當地政府徵用，作為隔離點，他和另外7位台商同業被送到郊區的一間賓館。武漢當地政府得知後，派志工為他們送餐。於是小趙就想“自己是不是也能做些什麼”？

於是，小趙和7名台商3月初聯絡當地社區，報名當了志工，開始為居民送菜、送藥和送物資的生活。武漢居民得知他們的台灣人身分後，首先是驚訝，接著都特別關心他們的生活，這種人與人的關心互動，令他印象深刻。

記者問他擔不擔心疫情？小趙說：還是會啦，但反正在家裡也是隔離，而且看到他們（志工）都在幫忙，覺得自己也應該做些什麼，我覺得台灣人都會這麼想。

4月8日武漢解封後，小趙把設備運回貴州倉庫，但事前定購的大量食材全部都報銷了，可能損失近3萬人民幣（約14萬台幣）。

即便經濟損失慘重，小趙依舊不改樂觀性格，封城後的第89天，小趙終於踏上回家之路。他樂觀地說，無論如何，自己獲得一段難得的人生經歷，“以後要跟我兒子孫子說，當年武漢封城，我在裡面當志工”。越是困難的環境，越考驗一個人的心理素質。