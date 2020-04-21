台灣總統府發言人穿燃燒國旗T恤公開受訪國民黨要求下台

台灣總統府發言人丁允恭20日穿着一件惹人注意的T恤接受媒體訪問，T恤正面的圖樣是「手持打火機燃燒國旗」，立即在台灣引爆爭議，國民黨立委洪孟楷批抨他「離譜沒有下限」；國民黨青年團總團長田方倫則呼籲這位發言人道歉並辭職；並要求總統蔡英文出面解釋說明。

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洪孟楷氣憤地說，丁允恭受訪時穿的這件黑色T恤讓全民傻眼，上面圖示很明顯是「一隻手拿着打火機點燃青天白日滿地紅國旗」，他說，發言人是代表總統發言，卻對國旗抱着如此輕藐的態度，徹底失格，離譜到沒有下限。

他說，防疫期間「Taiwan can help」伴隨青天白日滿地紅國旗到各地做外交，蔡英文總統也曾說「國旗不是哪一個黨的專利」，能把國旗秀出去是全台兩千三百萬人共同的驕傲，又怎能容忍發言人穿這樣的衣服？

據了解，這件T恤是台灣公共電視台即將於5月3日播出的一文件電視劇「國際橋牌社」的紀念T恤。台灣的公共電視台獨派色彩濃厚，這部電視劇主要在描寫民進黨在1990年代與國民黨抗爭的過程。

丁允恭說，T恤圖樣引起誤解，但這是台灣當代史戲劇的主題T恤，主題是台灣民主化過程中，相關抗議場面的抽象式表述，並不是在侮蔑國家，而是呈現民主得來不易。因為鼓勵本土文創，他平時都會穿着相關服裝。

台北市議員羅智強說，在其他國家，總統的發言人穿一件火燒國旗的衣服，代表官方開記者會，「任他拗一千個理由，下台一萬次也不夠」；他說，但丁允恭是蔡英文總統的發言人，穿這件衣服，大概可以預見，這個人，官只會愈做愈大。

丁允恭近年最大的爭議是，批評高雄市長韓國瑜找來藝人白冰冰代言時，在臉書批評說「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。當時連資深藝人、民進黨立委余天也跳出來糾正他發言不妥。如今再度成為新聞焦點。

國民黨青年團總團長田方倫投書報紙，呼籲丁允恭應主動辭職，並向社會大眾致歉，他也要求總統蔡英文公開說明，如果代表總統發言的中華民國總統府發言人，如此不尊重自己的國家及國旗，是否適任這個職務？他並質問蔡英文，應坦誠說明，到底如何看待中華民國？