惠譽再調低香港評級原因之一“中央介入更主動”

國際評級機構惠譽(Fitch)7個月內第二次下調香港信貸評級,最新將香港長期外幣發行人違約評級(IDR)由AA降至AA-,評級維持“穩定”。下調評級主要反映香港經歷去年下半年社會運動後,正面臨第二波由武漢肺炎帶來的經濟衝擊,促使政府推出最大規模的紓困措施。另一原因是趨勢顯示“中央現在介入香港事務已更為主動,乃自1997回歸以來未之有也”(......the central authorities taking a more vocal role in Hong Kong affairs than at any time since the 1997 handover)。