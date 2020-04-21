惠譽再調低香港評級原因之一“中央介入更主動”

國際評級機構惠譽（Fitch）7個月內第二次下調香港信貸評級，最新將香港長期外幣發行人違約評級（IDR）由AA降至AA-，評級維持“穩定”。下調評級主要反映香港經歷去年下半年社會運動後，正面臨第二波由武漢肺炎帶來的經濟衝擊，促使政府推出最大規模的紓困措施。另一原因是趨勢顯示“中央現在介入香港事務已更為主動，乃自1997回歸以來未之有也”（......the central authorities taking a more vocal role in Hong Kong affairs than at any time since the 1997 handover）。

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在此之前，國務院港澳辦和中聯辦分別發表聲明，針對民主派阻礙立法會會務進展表示極端不滿，中聯辦更點名公民黨議員郭榮鏗借立法會條例阻延內務委員會選舉主席。兩辦的聲明引起香港民主派和法律界驚訝，批評這兩個中央機關公然介入香港內部事務，明目張膽牴觸基本法第22條，對一國兩製造成極壞的影響。

針對惠譽半年多之內兩次調低香港信貸評級一事，特區政府發表聲明表示“感到失望”，對惠譽因為香港逐漸融入大陸體系不利香港信貸評級的觀點，更反駁“是沒有事實基礎”。

惠譽表示，反政府示威活動令本港營商環境及政治穩定在國際聲譽受損，加上武漢肺炎帶來的挑戰，令評級更為複雜。對於港府推總額達1375億港元的紓困措施，惠譽預測2020財年的預算赤字將上升至GDP的11%，到2020財年底，財政儲備將由GDP的40%降至GDP的30%，在缺乏新增稅收情況下，將進一步蠶食財政儲備。

惠譽又指出，評級同時反映香港逐漸融入中國國家系統，無論是經濟、金融、社會、政治均更融合，故此與中國主權評級（A+）理應更接近，而這股趨勢顯示，中央現在介入香港事務已更為主動，乃自1997回歸以來未之有也。

港府聲明則反駁稱：“該評級決定反映了惠譽過度着眼於香港當前的社會政治議題，而並未充分考慮香港經濟和金融市場的穩固基調；其關於香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎。”

聲明又指出，惠譽認為香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港的信貸評級，這個觀點難以令人信服。聲明指香港處於有利位置，受惠大陸強勁經濟增長帶來的契機。尤其是，在一國兩制下，香港在國家的重大發展戰略，包括粵港澳大灣區發展和一帶一路倡議，有無可比擬的優勢。