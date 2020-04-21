警長涉策畫“自炸”警署嫁禍抗爭者被捕

香港自從年初武漢新冠病毒爆發以來，爭取民主的街頭抗爭運動似乎偃旗息鼓，但多個地區的警署仍偶爾發生遭人扔汽油彈事件，不過至少其中一宗原來是警察“自編自導”的鬧劇，涉事警長已經被捕。

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香港無線電視TVB和蘋果日報報道，位於新界西葵青警區一名警長涉嫌妨礙司法公正被捕。自今年1月以來，葵涌警署多次遭人掟汽油彈，消息指，近期在葵涌警署外“搜出”汽油彈的一名38歲警長涉嫌策畫上述自炸警署案件而被捕。蘋果日報指，這名警長早前透過中間人招募他人在警署外放置汽油彈，甚至掟汽油彈，意圖做成社會輿論，嫁禍抗爭者，之後佯裝調查再破案。警方早前在調查一宗刑事案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，經過調查後，新界北總區重案組人員以妨礙司法公正拘捕這名警長。

據報道，這類牽涉自編自導查案的情節，近期在網上已有流傳，有指在新界區包括元朗、天水圍及屯門一帶，有黑幫正在招募童兵，主要是尋找13至16歲青少年，去製造爆炸品，“再出賣他們同黑警交易”，以“賣料”給警方收取線人費用，而破案的警員亦藉此立功。

例如警方的有組織罪案及三合會調查科（一般稱之為O記）於前年派卧底調查荃灣黑幫期間，揭發有警員疑為爭取“戰績”，設局造假，在一個單位內安排假賭客、預先放置賭款及打魚機，從而策畫一場“掃蕩行動”。警方事後拘捕五名涉案警員及兩名男子，其中四名男警及一名無業男被控串謀妨礙司法公正罪。

此外，據蘋果日報報道，2016年屯門警區特別職務隊三名警察，亦疑為謀私利及爭取掃毒“戰績”，竟與毒販合作，由對方提供毒品線報及自編自導案件，從而破案立功。毒販更提供金錢利益換取警員保護旗下毒品活動。不過雙方合作破裂，毒販實行一拍兩散，有人將與三警“交易”的偷拍片段交給警方、廉署及放上互聯網，其後廉署調查後將3警拘捕。

從今年年初1月中以來，葵涌警署多次遭人掟汽油彈，其中3名蒙面人向警署分別投擲3枚汽油彈，雖汽油彈未有掟入警署，但在葵富路行車線爆開，現場一度火光熊熊，但未有波及行人或途經車輛。3人投擲燃燒彈後，旋即向葵芳邨方向逃去。

葵涌分區特遣隊上周一（13日）晚上在葵涌葵芳邨一帶進行反罪惡巡邏，其間一名男子形跡可疑，將一個手提袋放在葵芳邨葵正樓外後離開。警員在袋內發現兩支懷疑汽油彈，該男子其後以涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

民主黨立法會議員林卓廷批評事件，指自反送中運動開始以來，警方聲稱多次撿獲多枚汽油彈拘捕多人，但坊間一直有人質疑，所有案件是否由警方自編自導自演，而今次有警長涉嫌妨礙司法公正而被捕，令大眾有更多證據支持上述說法。

香港眾志秘書長黃之鋒認為事件極之荒謬，但不會對警員自編自導自演的事感到意外，又指倘若警方真的“絕不姑息警員干犯違法行為”，去年便不會出現多宗警員濫權濫暴的事件。他認為警隊高層縱容警隊內各職級人員的做法，無疑會令他們為所欲為“結果就有如此荒誕的事情發生”。

這是繼昨日天水圍警署一名警長在元朗與同袍夜宵時，懷疑酒後發生口角用敲碎的玻璃瓶打傷勸架的一名女警員而被捕之後，香港連續有警長涉嫌犯法而被捕。