紐時：香港當局逮捕15位著名民主派人士可能會重新引發抗議活動

在新冠病毒疫情席捲全球之際，香港當局逮捕了15位政治、公民社會和媒體的著名民主派人士，對此事件，美國紐約時報題為：借疫情“掩護”，香港打壓反政府抗議運動的文章分析認為這可能會重新。

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美國紐約時報署名王霜舟的文章評論認為：這一抓捕行動是香港政府對去年發生的大規模抗議示威的廣泛鎮壓。“政府的行動與中國大陸中央政府（它自己就是反政府抗議活動的核心目標）近期的努力相一致，即更加堅決地主張其有權對這個中國半自治領土的事務進行干預。

在香港，這些舉動引起了人們的擔憂，即中國執政的共產黨正在施壓，催促採取限制抗議活動的措施，這些抗議活動是中國領導人習近平面臨的最大挑戰之一。許多人擔心，這樣的限制（其中可能包括受到廣泛爭議的國家安全法）將加速侵蝕香港的公民自由。香港是前英國殖民地，擁有中國大陸所沒有的自由。”

該文評論說：“今年，新冠病毒疫情幫助平息了香港的反政府示威活動。但是政府的鎮壓行動可能會重新引發抗議活動，特別是如果當地疫情得到控制，保持社交距離的規定有所放鬆的話。”

“熟悉北京思路的分析人士表示，這次圍捕是全面鎮壓的第一步。有影響力的北京諮詢社團全國港澳研究會副會長劉兆佳在接受採訪時說：“北京決心徹底消除香港的混亂局面。”

這一“逮捕很快引起了美國和其他外國政府，以及英國和其他地方的法律團體的譴責。人權組織指責北京在疫情期間利用全世界注意力的轉移，以及香港對公眾集會採取的新限制來鎮壓反對派。在這次掃蕩行動中被捕的一些人屬於老一輩更為溫和的政客。其中包括現年81歲的資深律師李柱銘，他在1980年代幫助起草了香港的小憲法《基本法》，經常被稱為香港的民主之父；而現年72歲的吳靄儀則是另一位法律界重量級人物。”

“一些活動人士已經發誓要重返街頭。組織了該市許多群眾集會的民間人權陣線在周日表示，它正在為7月1日舉行遊行尋求警察的許可，這一天是香港從英國移交給中國統治的周年紀念日。”