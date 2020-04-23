國務院智庫學者承認換班子是助中央治港之亂

國務院22日公布港府5名局長新任命，國務院屬下的全國港澳研究會副會長劉兆佳分析指，換人是配合中央對港政策，落實中共四中全會提到要依法行使中央對港的各項權力。他告訴明報，換官員是要配合中央在處理香港事務上扮演更主導角色，要更強硬的官員，協助中央整治香港動亂。

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報道又引述中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，大換班後的新局長無“重量級人物”，但會採取更強硬的手法對付民主派。他說，換班之後，不會指望有助振興民望，認為調任聶德權、換走劉江華和羅智光是對“上一階段的政治問責”，如建制派埋怨聶只是“DQ（取消資格）”黃之鋒一人參選資格，應DQ更多，而換上曾國衞是走更強硬路線，料在立法會選舉DQ更多泛民的機率大增。

事實上在2014年中共舉行四中全會之前，國務院在同年6月頒布的一國兩制白皮書，已經說明“中央政府對香港擁有全面管治權”，白皮書進一步指出“香港的高度自治權不是完全自治，也不是分權，是中央授予的地方事務管理權”。

對於北京這次在港澳辦和中聯辦同時高調介入香港事務之後，港府旋即出現政壇人士大換班，民主黨立法會議院凃謹申認為，這是“應走的不走，應調的不調”，民望長期墊底的律政司長鄭若驊和保安局長李家超仍然是好官我自為之。

塗謹申稱，看不到調動對政府挽回民心有何幫助，政府重組內閣必定是表現最差的官員先下台，而這應是硬推逃犯條例修訂、民望最低的林鄭月娥、鄭若驊和李家超。公民黨黨魁楊岳橋認為今次換官員只是向北京問責，民望最低的官員仍安坐官位，質疑在特首林鄭月心中，對北京的忠誠重於施政才能。

然而劉兆佳表示，反對派（民主派）意圖奪取立法會主導權以脅迫中央，中央希望新班子能維護國家安全，用好法律工具和強化執法力量。例如曾國衞要做好未來幾場選舉，阻止不效忠國家、不擁護基本法的人進入議會；公務員隊伍在反修例事件中有人反政府，聶德權要強化公務員團結和紀律。另外，他認為新班子亦要做好青年工作、國情和國民教育。

親北京的民建聯主席李慧瓊表示，政府過去一段時間處於“政治高溫時期”，面對疫情、暴力衝擊和社會深層次矛盾三大挑戰，市民對不同官員都有不滿，料林太是考慮到未來的施政方針有變動，作出人事調動，相信日後會有一番新景象。