支聯會將不顧警方反對堅持舉辦六四燭光晚會

有傳媒報道香港警方將封殺每年一度的維多利亞公園六四燭光晚會，支聯會主席李卓人表示，警方倘若假借疫情之名對每年一度的聚會進行打壓，扭曲法例，禁止集會，全港市民勢必自發走出來抗爭到底。蘋果日報引述他說：“一定反抗，不會退縮。六四，維園見！”

廣告 繼續瀏覽後續

警方日前的大圍捕拘捕了15名香港著名民主運動人士，其中支聯會正、副主席李卓人和蔡耀昌都在被捕之列。

早前明報引述消息報道，由於政府實施的“限聚令”（4人以上聚會即屬違法）延至5月仍生效，警方將不會批准5月1日勞動節遊行，若主辦單位堅持遊行將違法；現階段警方亦不會處理民陣7.1遊行申請。報道更指，警方有意在限聚令下月7日結束後，諮詢律政司意見，探討公安條例中“公共安全”是否包括衞生安全，作執法參考，企圖阻止支聯會舉辦六四燭光集會。

李卓人對警方無限扭曲公安條例表示驚訝，“遊行、集會同公共衞生有什麼關係？這是無限上綱上線，那以後都不要遊行集會啦！”六四燭光集會無間斷舉辦30年，他稱若警方在限聚令解除後，仍假疫情之名行打壓集會之實，進一步收緊遊行集會自由，支聯會和香港人勢必行出來反抗到底，“首先要做的是光復返集會權”，力爭燭光在維園燃起，“一定反抗，不會退縮。六四，維園見！”他又指一旦警方不批准申請，支聯會將上訴，若上訴不果會提出司法覆核。

已申請5.1遊行的職工盟主席吳敏兒表示，警方仍未聯絡他們，“現在是半天吊，不知道（警方）想些什麼”，職工盟明日將討論應對方案，包括考慮更改活動形式。她批評警方放風拒批遊行做法不當，過往有政黨四人一組活動，亦獲警方接納。職工盟facebook專頁指，申請遊行時提出以四人一隊、保持社交距離的方式進行，認為警方沒理由反對。

至於7.1大遊行，民陣召集人岑子傑表示，警方仍未處理申請，“完全沒反應”。他強調遊行集會自由是憲制上的權利，不是單憑衞生安全便可剝奪，“如果覺得不批准遊行就可以解決到問題，我覺得她（林鄭月娥）是妄想。”他提到日前以色列特拉維夫集會中，參加者在保持社交距離下進行，警方應提供相應方法，協助公眾安全地參與集會或遊行。

民間集會團隊發言人劉頴匡指，團隊有意舉辦6.12一周年集會，但未申請。他批評警方以疫情為借口阻止集會，“今日是衞生，下一次可能是劫案太多，再下一次可能是下雨”，公安條例屬惡法應予廢除。他又批評警方打壓遊行集會不智，“禁了市民集會，禁不了市民個心”，若集會遍地開花，警方更難管理。

法政彙思召集人、大律師吳宗鑾告訴蘋果日報，公安條例下公共安全是指公眾秩序等情況，不包括衞生安全，“所以政府先要另外立法限聚”，若警方以公共衞生為由，以公安條例限制集會，集會發起人應具基礎就警方決定提出司法覆核。他又指，限聚令無否決聚集，若集會符合法令對人數和距離的要求，理論上不應阻止。

保安局長李家超沒有正面回應是否不批准5.1及6.4等遊行集會，僅表示警務處長會按照公安條例處理。警方回覆指，5月1日及7月1日分別有兩個及一個團體申請在港島區舉行公眾活動，正在處理；截至昨日未收到6月4日在港島區舉行公眾活動的任何通知。