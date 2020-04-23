李柱銘華郵撰文：致命的獨裁病毒將存於香港

投入香港民主運動多年的大律師、民主黨創黨人李柱銘在華盛頓郵報撰文指出，包括他在內的15名民主運動人士最近被香港逮捕，只不過是北京對付香港“一個計畫中的一小部分”。他說，港人現在正面臨中國大陸的兩面攻擊，一是肺炎病毒，一是對基本人權的打壓。李柱銘說：“我們都希望很快會研製成功病毒的藥苗，但一旦當人權和法治被推翻，致命的獨裁病毒將存於香港。”

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儘管港府對抗疫情實施4人以上的禁聚令，但李柱銘說，7個警察一早就登門造訪，他們取走李的手提電話，和去年8月他參加遊行當時所穿着的T恤當作證據。該次遊行吸引170萬參加，主題是反對港府修改逃犯條例。

李的文章指出，除了他之外，另外被捕的14名民主運動人士，他們當中有立場獨立的傳媒人、有律師和立法會議員。李柱銘說，他本人加上壹傳媒創辦人黎智英以及另外兩人，早就被大陸宣判有罪，更形容他們是亂港“四人幫”。李說，一旦逃犯條例得以修訂，“我們早就在大陸面臨審訊而非香港了”。

鄧小平1984年向世界承諾香港實施“一國兩制”，50年不變，香港並享有“高度自治”。然而李柱銘指出，現任的領導人習近平卻完全改變了這個協議，他在2014年（一國兩制白皮書）宣布中共將對香港實施“全面管治權”。

文章繼續指出，去年11月區議會選舉，百萬計的港人為了表達對北京打壓的不滿，涌到票站投票給民主派候選人，而現在北京委任強硬派的駱惠寧主管中聯辦，他透過視像演說，要求香港落實“國家安全”立法，而且“越快越好”。

2003年港府曾試圖推出國家安全法的基本法第23條，但因為港人大規模上街反對而作罷，第23條一旦成法，“煽動、叛亂以及盜竊國家機密”都屬違法。這些定義模糊的法律，目的旨在削弱宗教、集會和新聞的自由，甚至報道病毒疫情導致北京尷尬的新聞，也屬違法。

新冠病毒大流行，足可成為呈堂證據，證明叛亂法（基本法23條）對香港甚至是全世界，是何等的具有殺傷力。香港的傳媒在新冠病毒和沙士疫情危機中，首先向全球通報了病毒爆發的危機，扮演了關鍵和重要的角色。李的文章說，如果香港實施叛亂法，記者揭發下一次的病毒爆發可能因為違反了“未經許可而泄漏受保護的信息”而被控訴。面對被控的風險，記者可能根本就不敢報道。

中國在三月驅趕了紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報駐大陸記者，香港成為最後基地，向外國報道中共最不喜歡見報的消息。但一旦23條成法，在香港營運或從事發行的國際傳媒，都可能面對違反叛亂法的指控。

李的文章說，基本法規定“中央人民政府所屬各部門、......均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務”。但現在中國宣稱港澳辦和中聯辦並不受22條所制約，因此可以介入香港事務，而不算是違反基本法。拿出如此荒謬的辯解足可證明習近平誓要打壓香港自由的決定。

李在文章結尾指出，港人現在正面臨中國的兩面攻擊，一是肺炎病毒，一是對基本人權的打壓。李柱銘說：“我們都希望很快會研製成功病毒的藥苗，但一旦當人權和法治被推翻，致命的獨裁病毒將存於香港。”