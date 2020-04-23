艦隊爆料出航前原要全面篩檢新冠病毒但最後一刻取消立委要軍方負責

台灣盤石艦群聚感染者今天再增一人，總計達到29人。參與這次敦睦遠航的官兵家屬今天向立委爆料，原本艦隊出發前要針對全體官兵做新冠肺炎普篩(全員篩檢)，但最後卻又取消。目前台灣疾管署否認有這項規畫，疑團仍有待軍方進一步說明。

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盤石艦的疫情，是在結束任務回到台灣左營港，官兵下船開始休假三天後才在小區爆發，因此確診者足跡遍及台灣十個縣市九十多個地點，導致民間恐慌。

國民黨立委林奕華透露，有自稱是敦睦支隊官兵家屬的選民向她投訴，原本在2月21日人員報到後，就被告知因為防疫理由，出航前不再放假，沒想到接下來的228連續假期，部隊又宣布照常放假。

官兵透露，放假前部隊還曾宣布，假期結束返回部隊後，所有人都要接受新冠肺炎病毒篩檢。不過到3月1日(周日)晚間收假後，卻又說不必再篩檢了，只需嚴格維持梯口管制，支隊人員不得離艦，外人也不得再登艦。

但那幾天，正好是艦隊出發前裝載各類物資上船的高峰，軍方規定貨物一律只准放在碼頭邊，噴灑消毒水或酒精之後，再由艦上人員下船到碼頭搬運。

到底為什麼又不必篩檢了呢？投訴者說，自己也不清楚，有長官說是疾管署的決定，也有人說是軍醫局。

林奕華說，雖然篩檢不見得百分百準確，但如果當時有執行，至少可以把風險降低。她表示，除了出發前的篩檢被取消，敦睦支隊長陳道輝少將在立院外交國防委員會接受電話詢問時，表示返台時的檢疫措施「不符自己意見，但只能服從命令」，是不是支隊長希望篩檢，但是不為長官接受？她認為，到底是誰覺得不必篩檢，應該要負責任。