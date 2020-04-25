銅鑼灣書店台北再開張 蔡英文送花籃表祝賀

香港前銅鑼灣書店店長林榮基自去年流亡至台灣後，4月25日在台北中山區重新開張銅鑼灣書店營業。台灣總統蔡英文、立法院長游錫堃等分別送上花籃祝賀。蔡英文致送的花籃落款沒有加上任何公職頭銜，不過有寫上“惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔”字句。

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儘管林榮基日前經歷了被人街頭潑紅漆襲擊，自己書店店名、商標被搶注等事件，他還是在當天如願的將新的銅鑼灣書店時隔一年於台北復店營業。游錫堃與民進黨秘書長羅文嘉在當天並親自現身表達支持，另有數十家海內外媒體擠進書店內採訪。此外，蔡英文在今年台灣總統大選的競選搭檔賴清德亦在臉書上發文表示祝福。林榮基本人則在受訪時提到，非常感謝台灣各界協助，才讓書店得以重新開張。他說，“這是香港人開的書店，我也希望未來有更多香港朋友能來這走走”。林榮基稱，自己能到台灣完全是仰賴台灣政府的協助。他說，“我是香港人，所以也很關注被迫害的（香港）年輕人”，“台灣政府所做的事，我們很清楚，完全是幫助香港人，我代表香港人非常感謝”。林榮基並強調，台灣是香港最後的堡壘，“讓我們還有退路，還有希望”。

一名到場的台北陳姓大學生向中央社表示，自去年“反送中”事件以來便非常關注香港議題，因此今天特別到銅鑼灣書店，希望能一睹歷史的一刻。蔡英文也以個人身分致贈花籃，並引用《聖經》中舊約的《阿摩司書》章節祝福，“惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔”。賴清德另在臉書發文中寫道，“前香港銅鑼灣書店店長林榮基先生的書店，歷盡艱辛，今天在台北正式開幕，特別獻上祝福”。他表示，“如果台灣連這麼一家不為中國所喜的書店都開不成，台灣最引以為傲的民主自由就會受到極大的傷害。我們要強烈譴責暴力恐嚇，也敬請大家用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！”

就在銅鑼灣書店台北重新開張不久前，林榮基在 20 日收到律師信，表示有人在 3 月初於新北市設立“銅鑼灣書店有限公司”，要求林榮基停用“銅鑼灣書店”名字。他本人還在21日上午於台北街頭吃早餐時遭到不明人士潑紅漆，疑犯隨即徒步逃逸。此後，當地警方逮捕了三名嫌疑男子。據媒體報道，銅鑼灣書店是林榮基在1994年於香港一手創立的，當時專售文學、小說類書籍。2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店的老闆、員工等5人先後在香港、中國大陸被捕，引發香港輿論嘩然及國際矚目，後被稱之為“銅鑼灣書店事件”。