台北錢櫃KTV發生火災 5人死亡 55人送醫 柯文哲：先停業調查

台北市林森北路錢櫃KTV當地時間4月26日近11時發生火災。已知火災造成5人死亡、2人命危，另有7人意識不清，55人送醫。事發後，台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟警報設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。台北市長柯文哲並於當天下午趕到事發現場指出，首要是先停業，其次是保全證據，以及盡量救治傷者。

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據中央社報道，台北市消防部門當天上午10時57分獲報，指中山區林森北路一棟9層樓建物發生火警，起火點於5樓，現場冒出陣陣濃煙，消防局立即派水箱車42輛、雲梯車4輛、特種車10輛和救護車23輛，並出動199人到場救援。消防人員發現，整棟大樓均為錢櫃KTV林森店使用，總樓層雖規劃為9層樓，但基於民間習俗並無規畫4樓，加上近來受疫情影響，今天僅開放7、8、9樓營業。

台北消防部門人員王證雄隨後在下午受訪時介紹稱，消防人員於11時許到場搶救，發現建物正面和第四面都有濃煙竄出，且7、8、9樓都有民眾受困，火勢於11時30分撲滅，共陸續疏散約200人（135男、65女），救出156人，現場起火燃燒面積約50坪（165平方米）。他指，共計55人送醫，其中有48傷、5死，還有2人到院前心肺功能停止(OHCA)正在急救中。原本外訪的柯文哲下午也趕到現場，並穿上消防衣進入火場了解起火原因等相關訊息。他表示，由於錢櫃KTV林森店3月底申報消防安全設備複查合格，但施工時關掉相關消防設備，後續可能修改規範，“不應該一邊整修、一邊營運”。

柯文哲說，起火原因要交給專家鑒定，在結果還沒出爐前，先不要急下結論，而是先停業、封鎖現場進行調查，以及盡量救治傷者。對於火警恐是人為疏失造成，柯文哲稱，先釐清責任，“要處罰的話，再來處罰”。至於消防安全設備檢查，柯文哲說，會平常心，無關乎疫情或意外，按照常規進行。事發後，錢櫃KTV亦發布聲明提出深表歉意，將負起應負的責任。聲明稱，“目前第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合遇難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸”。錢櫃指，已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。