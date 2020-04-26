如5月初前無不尋常爆發香港可放寬防疫措施

港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌教授25日說，5月7日前如無不尋常爆發，香港可逐步放寬防疫措施。

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同時也是中文大學呼吸系統科講座教授的許樹昌在電台一個節目上表示，香港住院個案中位數約為17日，最長50多天，威爾斯親王醫院已覆診的10多名康復者中，肺功能測試大致正常，認為目前防疫措施很有效，最理想是從最後一宗本地個案出現計28日無新本地個案，才放寬防疫措施，但現實有難度，認為若5月7日前再有無不尋常爆發，可逐步放寬。

香港目前累計逾千宗新冠確診，約70%病人已康復出院。許樹昌說，香港新冠個案住院中位數約為17日，有部分需要30多天，最長者住院50多天，很多病人留院期間很精神，只是待病毒檢測轉陰性。他說，威院至昨接收70多名確診者，30多人已出院，當中10多個已覆診，小部分病人有肺部纖維化，康復者肺功能測試大致正常，包括一名曾需深切治療的康復者。

他說，本港約有5%確診者需入深切治療部，較2003年SARS時25%少，當年約20%康復者肺功能輕微受影響，部分病人肺部有輕微纖維化，影響換氧功能，但對正常生活沒大影響，估計今次有長期後遺症者不多，但最少需跟進一年才能具體了解。

香港連續多日只錄得單位數甚至零確診，許樹昌說“我不敢說已經受控，但開始稍為比較理想”，他認為香港目前防疫措施很有效截斷社區傳播，個案下跌幅度理想，未來最理想和最安全做法是，從本地最後一宗個案（一名機場地勤服務員）計兩個潛伏期，即4月19日起計28日才放寬防疫措施，但“要完全28日無個案有點難度”，因此，若5月7日前再無本地個案不尋常爆發，可逐步放寬防疫措施，例如公務員回辦公室上班、中學生複課，娛樂場所則應在最後才恢復，小學生及幼稚園最好下學年才複課，但市民可能未來一年都要持續戴口罩。

封關方面，許樹昌說內地各省市逐步回復正常，要留意復工、複課後有沒有出現第二波爆，以及隱形個案數字。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君25日稱，除了看本地個案，亦會看個案最後一次在社區流連的時間，即4月23日確診的第1036號病人入院起計兩個潛伏期無新個案，本地傳播才算初步受控。