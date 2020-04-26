疑受法官鼓舞有人鐵枝毆打議員助手錶達“高尚情操”

報道指，有關的調查結果將交給唐寧街（英國首相府），以茲證明香港警察的行動是否侵犯了國際法下對人權的保障。 這個跨黨派小組由英國綠黨前主席貝內特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任。這個專責調查香港問題的小組去年11月成立，目的是促進這個前英國殖民地的民主、法治以及人權，並鞏固香港和英國之間的關係。 貝內特女士說，小組已經在這個星期二展開調查，有關的報告將作為一個資料庫，為有關單位例如政府、人權組織以及其他人士提供信息。她說：“我們需要為保障香港人做更多的事，包括那些治療傷者的專業人士，以及目前居住在香港的33733個英國籍民。” 她進一步指出：“我們看到社交電子和傳統媒體報道了很多令人感到困擾的個人遭遇，我們相信全球對香港發生了什麼事，以及香港所受到國際準則以下的侵害，都會感到關注。” 跨黨派國會小組（APPG）表示，它可能邀請不同的人士到英國國會閉門會議親口作證，小組並且將會調查香港警察的行動有否牴觸中英聯合聲明和基本法。 非政府組織例如Hong Kong Watch以及眾籌團體Stand with Hong Kong都歡迎英國跨黨派小組的主動調查。後者更在網頁呼籲港人就有關的警察指控提供證據， 英國國會跨黨派小組展開對香港警暴調查，香港非政府組織Stand with Hong Kong在網頁呼籲各界為這次調查提供證據。

一名區議員的助手響應“光復香港，時代革命”叫口號行動時，遭一名男子手持鐵枝毆打，事後助手受傷，行兇者也聲稱腳趾受傷，警方將兩人一併拘捕。民主派屯門區議員張可森告訴蘋果日報，他的助理被人無理打傷，或受日前連儂牆斬人案的判詞激發，即法官認為斬人傷人也擁有“高尚情操”。

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事發於24日晚上10時，張可森的助手Leo和其他人在荃灣楊屋道大叫“光復香港，時代革命”等口號，一名中年漢手持類似地盤鋼筋的鐵枝現身，指罵3人“叫你老母呀！”雙方口角。由於中年漢手持武器、似有動粗意圖，Leo擔心朋友安危，着朋友先行離去，自己留下試圖制止中年漢。

中年漢其後用鐵枝打傷Leo的頭、手，令其頭部紅腫、右手瘀傷，而中年漢則報稱自己“腳趾頭受傷”。警察接報到場後以“在公眾地方打鬥”同時拘捕兩人，Leo凌晨在仁濟醫院驗傷，之後被送到荃灣警署，張可森及律師在警署守候約5小時，終在凌晨5時許以500元為Leo保釋。張指，Leo經檢查後無大礙，幸而施襲男子不是手持利器，否則後果不堪設想。

張可森表示，Leo只是因為大叫口號就受襲，“必須面對的現實就是，在今時今日的香港，溫和抗爭就如連儂牆貼文宣同響應大叫行動，都會令人有生命危險”。他承認今次助理受襲事件不涉及極度嚴重暴力，警方亦的確同時拘捕雙方，但認為“藍絲（支持政府者）”或受昨日將軍澳連儂牆斬人案判刑激發，“原來藍絲傷人會備受法官肯定，還是高尚情操”。

張可森批評法官郭偉健顛倒非，對受害人卸責、對施襲者讚揚，“完全是助長藍絲的氣焰”，又透露助理Leo留在現場企圖制服中年漢，是因為擔心對方傷害其他市民，“我助理體格都算精壯，但如果對方是弱質纖纖、是女性，結果又如何呢？”他呼籲目睹事件的市民與議員辦事處聯絡，提供短片、圖片或事發過程等資料。