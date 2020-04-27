香港律政司司長鄭若驊：《基本法》第22條不適用於中聯辦

香港律政司司長鄭若驊4月27日出席了立法會司法及法律事務委員會會議。她在會上並再度談到有關《基本法》第22條與中聯辦關係的爭議話題。她提出，中聯辦“是代表中央，不是中央所屬各部門”。她並重申，《基本法》第 22 條不適用於中聯辦，但表示中聯辦仍需要守法，法律理據是《憲法》第五條。

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據香港電台報道，鄭若驊在會上重申，要理解中聯辦運作時，要知道根據《基本法》第12條，特區政府直轄於中央。而中聯辦得到中央授權，作為中央代表，需要監督香港，包括有無違反“一國兩制”及《基本法》的落實，又說監督權的基本原則，假若只是發表意見，是絕對有權力。面對泛民派立法會議員鄺俊宇提出質疑，中聯辦是否“無王管”，鄭若驊則回答稱《憲法》第5條寫明一切國家機關必須遵守《憲法》及法律，國函（2000）第5號亦寫明，中聯辦及相關人員需嚴格遵守《基本法》及當地法律。

此外，鄺俊宇在會上指責鄭若驊沒有捍衛香港司法獨立、“一國兩制”及《基本法》，愧為司長，又問及《基本法》22 條的風波。鄭若驊則解釋稱，中聯辦前身是新華社，在 1997 年前已經存在，不是第 22 條中，需要香港政府同意才能成立的部門，第 22 條不適用於中聯辦。議會陣線立法會議員毛孟靜另質疑，《基本法》未寫明中聯辦有監督權，以及監督權範圍、如不聆聽會有何法律後果；鄭若驊則回答稱，“監督權”是因為《基本法》第12條寫明香港直轄中央，權力來自中央授予，故中央定有監督權，會關心、出聲及發表意見。她強調，提出意見後不會代替香港政府做事，“香港政府在高度自治下，仍要自行操作去做，不存在干預”。

同樣就這一在近期得到廣泛關注的話題，香港前政務司長陳方安生23日曾發表不同意見。《明報》的相關報道指出，陳方安生指出，《香港基本法》第22條是落實“一國兩制”的關鍵條文，清楚約束中央人民政府所屬“各部門”，無一部門例外。她對此強調，“兩辦”肯定受《基本法》第22條規管。她進一步說，回顧2000年1月新華社香港分社易名中聯辦時，國務院曾發公告，列出中聯辦的五個職能，但當中未有提及對香港有監督權；公告並強調中聯辦及其人員“將嚴格遵守《基本法》和當地的法律，依法履行職責”。此外，時任中聯辦主任姜恩柱當時也指出，中聯辦與香港特區並非隸屬關係，不會幹預香港自治範圍內的事務。

鄭若驊還最新向媒體表示，毋須就此事提請人大釋法。她稱，因為只要整體正確地理解《基本法》，就可以看到中聯辦並非“中央的各部門”，中聯辦是中央政府代表。當被問到如果中聯辦在未來香港立法會選舉時，明確表明支持某些候選人，是否屬於干預，鄭若驊回答說，任何人都可以支持或不支持任何人，每個選民都有獨立權力去選擇投票給認為對的參選人。另據“立場新聞”報道，會議後鄭若驊還在回應記者提問時，再解釋“干預”的說法，指是本身沒有權力，才算是干預。她又舉例稱，有國家發表報告，或制裁其他國家，才算是干預，因為本身沒有權力，但中聯辦獲授權關注香港，就不算干預。

《基本法》第二十二條規定：“中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務。中央各部門、各省、自治區、直轄市如需在香港特別行政區設立機構，須徵得香港特別行政區政府同意並經中央人民政府批准。中央各部門、各省、自治區、直轄市在香港特別行政區設立的一切機構及其人員均須遵守香港特別行政區的法律。*中國其他地區的人進入香港特別行政區須辦理批准手續，其中進入香港特別行政區定居的人數由中央人民政府主管部門徵求香港特別行政區政府的意見後確定。香港特別行政區可在北京設立辦事機構。”