印度延長全境封鎖台灣派華航班機訂5月5日接回印度及南亞台胞

印度政府4月14日宣布，將延長全境封鎖到5月3日，此一措施導致滯留印度各大城市的台灣人受困無法返台，紛紛向政府求救。台灣外交部今天宣布，已經協調派遣一架中華航空公司班機，將於5月5日前往印度接回受困台胞，目前已有143位滯留印度各大城市的台胞登記，要搭乘這架班機。

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印度政府為了因應新冠肺炎疫情，從3月25日零點起全境封鎖，4月14日再度宣布，延長封鎖到5月3日。之前，台灣駐印度代表處及駐清奈辦事處已經在4月初協助第一批滯留印度的台胞，經由日本東京轉機，順利回到台灣。

目前仍有旅居印度各地及南亞國家的台胞，持續向外交單位求助，因此外交部協調中華航空公司，利用既有的台北到德里航線，安排班機，運載台胞返台。

班機目前預訂於5月4日晚間7點從德里起飛，5月5日清晨4點30分抵達台灣桃園機場。這次運輸台胞的範圍，除了印度各大城市外，還將涵蓋馬爾地夫等鄰近國家或區域。

外交部並已通報疫情指揮中心，從印度和南亞各國搭乘這架班機回台的所有旅客，抵台後必須依指揮中心安排，入住集中檢疫場所，台灣外交部及駐印度代表處，將持續提供必要的協助。

台灣官方也透露，明天(29日)會有第一波30名台胞，先搭乘韓國政府從印度撤離韓僑的返韓專機抵達首爾，再於首爾轉搭台灣的航班返台，預計明天晚間可以抵達台灣。

另五一連續假期即將到來，為避免重演清明連假人潮聚集、出現防疫破口，環保署將在連續假期開始前，針對全台約1000處交通場站、熱門景點、商圈夜市等，徹底消毒一次，並在假期期間，視人潮情況，隨機消毒第二次以上。

台灣已經連續16天沒有新增本土個案，有醫師認為，五一連假後，如果民眾遵守社交距離、沒有新增本土個案，政府對酒店、舞廳、甚至旅宿業、景點熱區等限制措施，應該可以稍微放寬，讓民眾回歸正常生活。

指揮中心表示，目前的確正朝逐步放寬的方向規畫，比如放寬室內外人數和距離等，讓婚喪喜慶得以進行，但確定實施的時間還沒有決定，仍待進一步討論。

台灣疫情指揮中心今天也宣布，為慶祝3月中旬歐美移入病例暴增以來，第一次出現連續3天「零確診」，特地訂購120份「龜苓膏」(諧音「歸零」)在記者會全場分享。目前全台累計確診病例429例，有6人死亡。