疫情受控 香港下周一起陸續回復政府服務

香港過去兩天均無新增武漢肺炎確診個案，亦是過去八日內第四日沒有新增個案，港府為此決定，由下星期一起分階段回復政府服務，大部分公務員須正常上班。不過，防控疫情的「限聚令」等嚴控措施會否在下月7日期滿後會否延長，特首林鄭月娥表示，很快會有公布。

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現時全港球感染武漢肺炎人數已突破三百萬，造成近21萬人死亡；香港抗疫防疫工作較佳，至今有1037人確診，尚有兩成四患者留院，四人染疫後死亡，過去兩周的新增確診個案處於較低的單位數，港府於是決定逐步放寬防控措施。

港府因應疫情急升，在上月23日第二度實行部門特別工作安排，只提供必要、緊急及有限度的基本公共服務，其他政府僱員則可在家工作。林鄭月娥今(28日)早出席會議前表示，會分兩階段讓公務員復工，下周一起的首階段，大部分政府僱員須正常上班，學校或康樂場地的僱員除外；其次是公共服務和公共設施亦會回復正常，各類委員會會議亦可以召開。至於何時能全部恢復正常服務，須視情況而定。

她續稱，公務員復工後，港府將採取強化的衛生措施，包括出入政府大樓要量度體溫、有關人員需要戴口罩、要提供搓手液，部門可以採取彈性上班和彈性午膳時間，以及多用視像會議等。

至於從中國內地來港人士須強制家居檢疫14日、餐飲食肆的措施及禁止四人或以上的群組聚會等防控疫情措施，於5月7日到期後的處理，林鄭月娥說，今天未能公布這些措施需否延長的決定，但很快會公布，以便市民有所準備。她指出，決定是否解禁時，只會考慮保障公共衛生、對經濟的影響，以及市民的承受程度，按科學證據，以「張弛有道」、「能收能放」的態度處理，示威活動不在考慮之列。

她引述世界衛生組織說，應對疫情仍須嚴陣以待，不能一下子放寬，只能逐步放寬，若有需要，則又要收緊，直至有疫苗為止。