美台衛生部長互通電話 美部長感謝台方防疫貢獻

美國衛生部長阿紮（Alex Azar）在美東時間27日早上，與台灣衛生部長陳時中就新冠肺炎疫情舉行了電話會議。阿紮在會後通過推特表示，感謝台灣與美國分享“最佳實踐和資源”所作出的努力，並指在急需全球衛生合作的當下，感謝台灣付出的貢獻。

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阿紮在當天的推文中寫道，“今天早上我和台灣的陳部長談了有關2019冠狀病毒病（COVID-19）暴發的問題。我為台灣與美國分享他們的最佳實踐和資源所付出的努力向他表示感謝。現在，全球衛生夥伴關係比以往任何時候都更為重要，我感謝台灣的貢獻。”台外交部長吳釗燮另在推特上貼文指出，陳時中和阿札就台灣與美國因應新冠肺炎的方式進行了熱烈的討論。

另據中央社報道，台灣外交部北美司司長姚金祥28日對此次通話介紹稱，陳時中在與阿札連線透露台灣協助治癒一名美籍人士故事，阿札表達感謝，通話過程非常順利溫馨。姚金祥稱，阿札和陳時中在當天的通話約進行了30分鐘。姚金祥說，“阿札對於台灣防疫措施為何能夠這麼成功，非常有興趣，也希望跟台灣學習，陳時中特別講到一系列防疫作法以及如何維持目前成功狀態，雙方也提到未來台美的防疫，特別是疫苗及藥品研發，會持續合作。”

另就台灣參與世界衛生組織（WHO）議題，姚金祥稱，“美方再次重申對於台灣參與世界衛生大會（WHA）的支持，陳時中特彆強調，台灣希望能夠參與世衛大會之外，也能夠全面參與世衛組織各項技術與專家會議。”值得一提的是，台方口中，有關美國支持台灣參與世衛大會的內容並未出現在阿紮的推文中。美國總統特朗普曾於3月26日簽署了《台北法案》。該法律內容包括，呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

此外，姚金祥介紹稱，“陳時中回想到2年前在日內瓦與阿札雙邊會談，阿札當時就強調，從現在起，會努力協助台灣參加世衛大會，這番話讓陳時中非常感動，雙方都分享了一些小故事，通話過程順利溫馨。”另就此次通話是由哪方先提起的提問；姚金祥則回答稱，並沒有哪一方先提起的問題，因為3月台美防疫夥伴關係聯合聲明，4月有一個高階的虛擬論壇。報導指，媒體追問，這次世衛大會，美方有無具體支持台灣的方式；姚金祥表示，台美雙方還在商議之中，因為今年世衛大會到底什麼形式召開，還還沒有確定。

近日，另在由美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的“台灣強勁應對新冠疫情”視訊研討會上，主持人、哈德遜研究所高級研究員克洛普西提問，台灣今年內成為世衛大會觀察員，或加入世衛組織的現實可能性。曾任白宮國安會戰略規畫資深主任的史博丁（Robert Spalding）則分析指，“這是非常不可能的（highly unlikely），很明顯的事實是，世衛組織深受中國影響。”他還說，“我不覺得有任何希望，台灣能夠在近期內受歡迎加入世衛組織。”但他提出，美國應當重新檢視對世衛組織的資助，直到世衛組織清理其行為；美國要考慮改革世衛組織。