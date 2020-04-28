遭兩辦批評後 泛民議員郭榮鏗不獲續委入競委會 學者稱反映北京封殺民主派

早前被中國國務院港澳事務辦公室和中央政府駐港聯絡辦公室(合稱「兩辦」)批評惡意拖延立法會內務委員會主席選舉的民主派議員郭榮鏗，在出任競爭事務委員會委員兩年後，不獲續任，是同期惟一不獲續任者。競委會主席胡紅玉讚揚郭榮鏗在內的現任委員「表現相當好」；而行政長官林鄭月娥則不評論郭榮鏗不獲續任的原因，只強調法定機構的人員委任是「用人為才」。

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前特首梁振英委任公職人員時被指用人為親、敵我分明，泛民主派人士鮮有獲得委任，林鄭月娥2017年上任初期，有委任少量泛民主派人士出任公職人員，現時郭榮鏗不獲續任，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，因為北京現時走強硬路線，以敵我思維看待民主派，料將全面予以封殺，日後民主派再獲委任公職的機會較小。

港府昨(27日)日宣布，委任大律師陳家殷為競委會主席，接替下月8日離任的胡紅玉。委員方面，有11人獲續任，但郭榮鏗不在續任名單之列，而兩年前與他同期獲委的其餘8人，則獲得續任。從名單分析，代替郭榮鏗加入競委會的，是同樣具有法律背景的立法會建制派議員吳永嘉。

港府委任法定組織成員有所謂「六六指引」，即一人不會同時獲委超過六項公職，而出任同一公職不會超過六年，但郭榮鏗只出任競委會兩年便被換掉，而與他同時不獲續委的兩名競委會成員司徒耀煒和孫永泉已獲委約六年；另外，郭榮鏗尚有兩項公職在身，亦低於指引另一標準。民主黨議員尹兆堅認為，港府此舉是對郭榮鏗實施政治清算，破獲了港英年代時委任不同政見人士出任公職以求取政治平衡的機制；不過，建制派民建聯議員周浩鼎強調，郭不獲續任與「兩辦」的批評無關，但又指郭「攬炒內會的惡行」，已令公眾質疑郭出任公職的誠信。

郭榮鏗發表聲明，沒有評論為何不獲續任，只是表示，對過去兩年擔任競委會委員感到「非常榮幸」，尤其感謝胡紅玉帶領委員會，並獲秘書處提供充足支持。

特首林鄭月娥今晨被問及郭榮鏗不獲續任是否與「兩辦」批評的事宜有關時，沒有正面回應，只是重申，法定機構的人員委任，向以用人為才為原則，至於「六六指引」，並非硬性指標，過去亦有人員委任公職超出指引規定。

香港現時約有三百七十個諮詢組織和法定機構，成員合共約五千人，由港府按不同部門建議，邀請社會各界人士加入。