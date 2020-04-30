港警檢1.6億冰毒 歷來最大宗 料由中國流入

香港警方近日搗破一個毒品儲存庫，起獲296公斤以茶葉作掩飾的冰毒，黑市價值超過1.58億港元(摺合約1880萬歐元)，是自1991年自執法部門有紀錄以來單一行動檢獲最大量的冰毒案。

香港警方搗破一個毒品儲存庫，起獲296公斤以茶葉作掩飾的冰毒，黑市價值超過1.58億港元(摺合約1880萬歐元)，是自1991年自執法部門有紀錄以來單一行動檢獲最大量的冰毒案。警方相信，毒品來自中國內地，主要作香港本地分銷之用，行動已截停大部分毒品流出市面。

廣告 繼續瀏覽後續

警方在行動中拘捕6男1女，年齡介乎26至51歲，包括兩名中國非法入境者和一名上月持加拿大護照來港的華裔男子，其餘人士持香港身份證，部分人有黑社會背景，他們以涉嫌藏毒和串謀販毒被扣查。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫講述經過時說，警方根據線報，在佐敦區上海街一間貼滿招租紙的空置地鋪附近埋伏，到28日晚上，見三名男子進入地鋪，將一袋尼龍袋搬上車，覺得形跡可疑，於是上前截查，制服3人及車上兩名男子後，在車上及店鋪內搜出11袋尼龍袋，內藏每包一公斤、以茶葉作包裝來掩飾的冰毒，共重296公斤。

警方經調查後，發現兩名非法入境者曾租住區內一間酒店，到該酒店搜查後，在一房間內發現少量毒品和吸食毒品工具以及攻擊性武器，於是拘捕房內一男一女。

鍾雅倫指出，租用鬧市地鋪作毒品儲存倉庫較為罕見，而一年的租約反映販毒集團可能以此作長線儲存倉。至於搜獲的毒品，警方不排除是經水路由中國內地運到，相信剛運抵香港不久，警方已檢獲當中的大部分。