疫情衝擊 香港經濟增長最差可跌至負7%

因新冠病毒疫情，香港金融區已看不到往日人群熙攘的景象。攝於2020年3月2日

財政司司長陳茂波預告，香港首季經濟將大幅倒退，程度可能比2008年金融海嘯或1999年亞洲金融風暴時更差，情況令人憂慮，他為此修訂今年本地經濟預測至負百分之四至負百分之七，較財政預算案提出的負百分之一點五至零點五低得多。

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立法會昨(29日)天辯論港府於兩個月前提交的《2020年撥款條例草案》，財政司司長陳茂波響應議員發言時，以「水深火熱」形容香港經濟，而環球經濟亦形勢險峻，前景極不明朗，香港經濟何時能走出陰霾，除了受各國防疫工作及其後經濟復蘇速度影響外，更取決於香港經濟自身是否穩定。如果去年下半年的暴力衝擊和破壞行動再次出現，必然令更多商鋪結業，外商不敢來港投資，導致更多人失業，港府再多支持措施也不起作用。

他指出，去年社會事件折射出的深層次矛盾，需要面對，但須要時間和耐心去化解。

另外，港府公布，2019/20年度財務狀況為106億港元(下同，摺合約12.6億歐元)赤字，較預算案時估算的378億元大幅減少。陳茂波解釋，主要是因為納稅人申請暫緩或分期繳交利得稅的個案較預期少，以致利得稅收入較修訂預算增加二百多億元。

立法會昨已二讀通過本年度的財政預算案，進入辯論議員修正案的階段，在席民主派全投反對票。不過，由於建制派議員佔過半數立法會議席，預料預算案最終可獲通過。