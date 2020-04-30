美加壓：蓬佩奧反對香港立國安法 國會議員促全面執行人權法應對香港情況惡化

在中方官員加大力度要香港就《基本法》第23條的國家安全立法之際，美國國務卿蓬佩奧首次表明反對，指強令香港實施嚴苛的國家安全立法，違背北京所作的承諾。另一方面，美國8名國會議員聯署去信蓬佩奧，指香港近日情況惡化，包括15名民主派人士被捕、要求香港就23條立法，以及港澳辦和中聯辦聲稱不受《基本法》22條限制等，促請國務院按《香港人權與民主法案》於下月提交的報告中予以反映，以決定香港是否有足夠自治去享有獨立關稅區地位。

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一般預料，蓬佩奧的表態會招來中方批評，令中美因疫情轉差的關係更加緊張。

蓬佩奧在美國時間29日會見記者時，主動在人權議題中首先談及香港。他表示，北京加強幹預香港管治，令香港自由受到侵蝕，這與北京政府在「一國兩制」下所作承諾並不相符。他續稱，迫令香港實施嚴苛的國家安全立法的所有努力，均違背北京所作承諾，亦影響美國在港利益。

蓬佩奧沒有點名《基本法》第23條的立法工作，但該條條文就是要求香港自行就顛覆和分裂國家等國安罪行立法禁止，但自2003年因港人反對而立法失敗後，一直未能重啟，惹來中方官員或明或暗地要求香港立法，最近一次是中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧月中提出，他表示，香港維護國家安全的制度不夠完善，是「突出短板」，加上「外部勢力對香港事務深度干預，突顯了加強維護國家安全制度建設的重要性」，要求香港儘快下功夫，「該制定的制定」。一般評論指出，這就是要求港府就23條制定本地法例。

國會議員信函雖未提制裁 駐港外交特派員照樣強烈譴責

對中國官員倡議就《基本法》23條立法的憂慮，亦是美國國會議員去函蓬佩奧的內容之一。包括共和黨參議員魯比奧、民主黨眾議員麥高文等8名議員給蓬佩奧的聯署信指出，中國政府加快削弱香港自治和法治，並以民主黨創黨主席李柱銘等15名民主派人士被捕、指稱民主派議員行使權利是違反誓言，以及稱中聯辦和港澳辦不受《基本法》22條所限等事件作為例證。

議員在信中表示，國務院按人權法所作報告，必須全面考慮及反映香港最近令人擔憂的發展，並且提供具體行動的清單，作為美國對惡化狀況的回應。

他們指出，若未能阻止北京削弱香港自治，會令港人的自由、人權，以至香港作為美國夥伴、國際經濟的角色受損，強調美國必須處理，在應對北京威脅香港自治方面發揮領導作用，並讓北京政府明白，違反中國在《中英聯合聲明》所作承諾，是會有後果的。

中國外交部駐港特派員公署對此表示強烈譴責和堅決反對。發言人批評有關議員對香港事務大放厥詞，甚至叫囂實施香港人權法案，赤裸裸干預香港事務及中國內政，中方必將採取堅決有力的反制措施。