助理警務處長涉違規違法住屋 醜聞曝光前兩記者一度被捕 傳媒譴責

兩名記者實地採訪助理警務處長陶輝（Rupert Dover）涉嫌違規入住不可轉讓或出租的「牌照屋」後，被警員以遊盪罪搜檢新聞材料和帶返警署，觸發社會對警方高層知法犯法、霸佔官地與及有人濫權等多項指責。

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壹傳媒旗下的《壹周刊》和《蘋果日報》前(4月29日)天起連日報道，指警務處助理處長陶輝報住的清水灣碧水新村1 號位於屬政府土地牌照範圍，即俗稱「牌照屋」。按規定，「牌照屋」由地政總署以牌照方式、免地價批准村民興建，理由包括讓農民居住於農場旁邊方便耕種和照顧禽畜，又或因政府發展而逼遷至新地時興建，而居民則須遵守一系列限制，包括屋宇面積、不能超出指定用途、不可出租或轉讓等；一旦牌照持有人逝世，「牌照屋」只能由直系親屬申請繼承。不過，該物業業主姓劉，與陶輝及其妻子的姓氏不同，有違規入住之嫌。

陶輝解釋，妻子的親友是牌照持有人，批准他們一家入住。但鄉議局研究中心主任薛浩然表示，即使「牌照屋」的牌照持有人「免費」給非直系親屬居住，亦須由地政總署審批，但紀錄上未見有此審批。另有法律界人士指出，如若是持有人免費讓陶輝一家入住，亦涉及是否觸犯防貪條例中的「款待」問題。

另外，記者亦發現，該「牌照屋」的花園涉嫌霸佔官地，樓宇天台的半層建築物則是明顯違反只准起兩層的牌照規定。民主黨立法會議員林卓廷認為，若霸佔官地等指控屬實，陶輝明顯是知法犯法。

地政總署人員據報昨日有到上均外圍查看，以決定是否有違規事項須要跟進。不過，該署拒絕透露物業持牌人資料，聲稱那是個人資料，只願公開該「持牌屋」的牌照條款。

另外，壹傳媒的調查又發現，陶輝在2018年任職東區指揮官期間，與家人開設公司，出售製冷裝備，按《警察通例》，陶輝須向警方申報及不得參與業務。《蘋果日報》今(1日)天更報道，陶輝有在臉書上推介寮屋作出租用途，涉嫌無牌經營旅館。

警務處長鄧炳強昨天到長洲巡視時拒絕評論會否對陶輝依法處理，而警察公共關係科亦表明不評論個別案件，重申警員可進行私人投資，但必須嚴格遵守規定及指引。如個別警員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進。

《壹周刊》責警方濫權欲阻揭醜聞 警方否認

陶輝涉嫌知法犯法的事件曝光前夕，兩名《壹周刊》記者在碧水新村採訪後打算離開時，遭警員截查。記者聲稱已實時表明身分及所屬傳媒，但警員仍查看他們的採訪筆記和照相機內容，並將二人以涉嫌「遊盪引致他人擔心」為名予以拘捕，並將他們帶返警署，其中一人更被銬上手扣。警方聲稱，經調查後，確認二人身分及當時正進行採訪工作，於是無條件釋放他們。

《壹周刊》編輯部發表聲明，譴責警察濫用公權力恐嚇記者，企圖阻礙記者調查及揭發警隊醜聞。但警方在社交網站響應時指出，在上址截獲二人時，對方未能為在上址出現提供合理辯解，於是以「遊盪罪」拘捕二人。

香港記者協會及攝影記者協會發聲明，強烈譴責警方侵害新聞自由。聲明指出，按法例，執法人員若要搜檢記者的記事簿及相機內的新聞材料，須先向法庭申請「交出令」，警方是次行動有違法檢取新聞才料之嫌。記協及攝記協促請警方嚴肅跟進，公開交代，交還所有非法取得的新聞材料，並且向相關人士致歉。

陶輝服務警隊32年，在去年鎮壓反修例示威活動中，不時見到他在現場指揮的身影。