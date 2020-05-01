蔡英文上任至今已處罰在大陸黨政軍任職者37人另86人追查中

在張經義公開答覆美國總統特朗普他「來自台灣」之後，台灣陸委會30日表示，已經對37位曾任職中共黨政軍及相關機構的台灣人裁罰，另有86人正交由相關主管機關查處中，其中包含中國東方衛視駐白宮記者張經義。

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陸委會官員表示，這些都是2016年台灣第三次政黨輪替以來，依據「兩岸人民關係條例」調查台灣人在中共黨政軍部門任職的成果。言下之意是，並不是只針對張經義一人。

陸委會副主委陳明祺並證實，已經被開罰的37位台灣人當中，有33位是任職於大陸的小區助理。

媒體詢問，是否陸委會將普查曾在大陸媒體工作過的台灣人？陳明祺表示，目前86人名單里，只有張經義一人是媒體人。將交由主管機關「國家通訊及傳播委員會」調查後再開罰。這期間，張經義可以申訴表達自己意見，也可以用行政訴願的救濟手段。

陸委會也證實，另有一名任職於中共黨媒環球時報的台北特約記者，及任職於首鋼集團的台灣人，陸委會還在調查中，不包括在前述86人裡面。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日針對台灣官方追究處罰在大陸任職的台灣人表示，這段時間，民進黨當局不斷羅織罪名，打壓處罰在大陸就業的台灣同胞，剝奪台灣年輕人發展機遇。動輒以「違法」的指控，進行威脅恫嚇，持續升高「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流，嚴重損害台灣民眾切身利益。她說，這種恐嚇濫罰的惡劣行徑不得人心。

另外，台灣有消息說，大陸要求港台藝人「表態愛國」，保證十年內「政治正確」，否則大陸影音平台及影視公司不得聘用。台灣陸委會副主委陳明祺表示，陸委會並沒有拿到相關合約或看到相關資料，但他呼籲大陸，不要一直把「黨意」加在台灣藝人上，要求他們簽所謂的十年條款。

對於這件事，朱鳳蓮表示，這種說法純屬捏造。大陸一貫積極支持兩岸影視交流，歡迎台灣藝人到大陸發展，實現夢想，共同促進兩岸文化事業繁榮發展。但她也表示，大陸不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持「台獨」分裂活動。