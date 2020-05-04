受到反修例杯葛大陸背景“喜茶”香港八店關了六間

一場反修例運動，社會出現針對大陸和支持政府的商家的經濟杯葛，大陸茶飲店喜茶風光不再。

在大陸廣受歡迎的茶飲店“喜茶”兩年前以雷霆萬鈞之勢進軍香港，與台式奶茶分庭抗禮，一度在香港掀起狂潮，然而自從去年6月爆發反修例運動之後，香港民主運動分子杯葛大陸品牌以及支持政府的商號，轉而主力光顧支持民主運動的“黃色經濟圈”，喜茶因而風光不再。根據蘋果日報報道，喜茶在香港本有八間分店，但近期已有六間分店連環停業，位於遊客區尖沙咀的三間分店，更疑似全線關門，有職員確認，喜茶在香港將只會留下兩間繼續營業。

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報道指，尖沙咀的兩間分店均已圍板，正在丟空。兩個商場職員均表示，喜茶上周結業，隨即圍板，雖然喜茶單方面指，停業純粹是進行裝修，但他們估計重開可能性微乎其微。報道引述該商場發言人說：“該租戶（喜茶）於四月底退租，目前已有其他租戶洽租有關鋪位。”

上述兩間分店分別於去年三月及九月開張，前者是香港第四間及當時最大間的分店，後者佔地約4000方呎，堪稱香港旗艦店。換言之，喜茶進軍尖沙咀一年，迅速敗走。

報道又指，喜茶官方網頁及疑似面書專頁的分店名單並沒有持續更新香港的分店數目，後者亦未得到面書的官網認證。據香港餐廳資訊平台OpenRice，喜茶於香港共有八間分店，其中位於尖沙咀的三間分店標示“已結業”，另位於銅鑼灣希慎、荃新天地及元朗的分店則標示“裝修中”。

報道指出，目前只有沙田新城市廣場及銅鑼灣時代廣場兩間分店仍有營業。

以芝士（奶酪）奶蓋茶聞名的喜茶（HEYTEA）於2018年進軍香港，首間香港分店於沙田新城市廣場開幕時，一度吸引數百人排隊“朝聖”，人龍幾近站滿大半個樓層位置，要等逾四小時才成功購得飲品。

不過，隨着去年六月起爆發反修例事件，引髮網民發起罷食抵制內地品牌，喜茶亦捲入名單之列，令生意大受打擊。

喜茶由90後聶雲宸於2012年創立，於廣東江門起家。2016年獲得騰訊及百度有份的風投基金IDG資本及天使投資人何伯權一億美元的投資，2018年再獲美團點評旗下的龍珠資本和黑蟻資本投資四億元。喜茶現時於大陸有逾300間分店，其亦於2018年在新加坡開設首間分店。

根據蘋果日報報道，今年三月底更有傳喜茶即將完成新一輪融資，聯合領投方為高瓴資本和美資基金蔻圖資本（Coatue Management），此輪融資後喜茶估值或將超過160億元人民幣。