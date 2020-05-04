港府外判襲警案主控官疑“佯稱”英國事務律師

早前獲得港府律政司外判、出任民主派議員區諾軒襲警案的主控官陳文慧，雖然自稱是英國律師，但在英國律師名冊上並無發現其名字，業界團體“專業清算師”遂去信英國律師監管局解答疑雲，根據蘋果日報報道，該團體最新接獲英國方面來信，指陳文慧並非英國事務律師，並已致函要求陳在香港大律師公會的介紹中停止自稱英國律師，並已就事件通報香港大律師公會。

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根據香港法律，香港律政司可以因應案件的需要， 在多個情況下將案件外判，其中包括以免可 能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題等。

然而外判陳文慧作為區諾軒襲警案的政府主控官，卻因為她在社交平檯面書上多次發表“惹火”言論，反而受到各界質疑外判的原意。陳被指在面書上公開評論區諾軒一案，又曾辱罵法官是“衰過狗（比狗還不如）”等言論。

至於陳文慧本人自稱是英國律師，亦受到外界質疑。根據香港大律師公會內有關陳文慧的資格介紹中，她聲稱由1996年至今都是一名英國事務律師。不過，“專業清算師”早前曾在面書指出 ，翻查英國全部三個區域的律師名冊，即英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭名冊，都找不到其名字，團體更去信英國律師監管局（Solicitors Regulation Authority）求證。

該團體3日在面書上貼文指，剛收到英國Solicitors Regulation Authority（SRA）書面確認，監管局指陳文慧並非受該局監管的英國律師，已致函要求陳在香港大律師公會的介紹中停止自稱英國律師，亦已就事件通報香港大律師公會。該局稱會將相關投訴記錄在案，以便未來可能作出跟進。

“專業清算師”質疑，陳在大律師公會網頁上的聲稱可能已構成虛假陳述，故他們亦已致函香港大律師公會要求就陳的失當行為進行調查，及在有需要時轉交執法部門跟進，團體又認為事態嚴重，在陳的專業資格及誠信均存疑的情況下，有理由質疑陳作為外聘檢控官及任職律政司檢控官時，有否公平及守法地處理獲分配的檢控案件，希望陳能儘快向公眾交代。