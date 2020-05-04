美神盾艦貝瑞號擅入西沙領海立委質疑挑戰主權國安局稱不是針對台灣

台灣國防部今天在立法院證實，美軍貝瑞號神盾驅逐艦日前曾進入到西沙群島12浬以內水域，立委認為此舉挑戰中華民國在南海主權，質疑政府為何沒有聲明？國安局長邱國正響應，美軍並非針對台灣作這個動作，他強調，政府不可能放棄任何主權，將會適度表達。

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國民黨立委陳以信今天(4日)在立法院質詢表示，美國驅逐艦貝瑞號日前曾進入西沙群島海域，進入中華民國領海，此舉是否已挑戰中華民國在西沙群島主權？

他並指出，美軍發布貝瑞號在西沙群島活動的訊息，只提到中國大陸和越南，卻不按往例提到台灣，政府為什麼沒有提出聲明？他質疑，台灣如果不出聲，在國際法上恐怕會形成「不作為」的效力，政府悶不吭聲，是否代表實質上要放棄西沙群島主權？

國防部長嚴德發表示，國防部有掌握美軍艦艇動向，貝瑞號確實進入到西沙群島12浬內。而政府在這個區域的主張就是擱置爭議，共同開發。

國安局長邱國正表示，美中之間有很多動作，的確會對台灣造成影響，美軍貝瑞號神盾驅逐艦進入西沙群島12浬水域，對台灣而言「確實是壓力」，但他認為，美軍不是針對台灣作這個動作，而台灣也不可能放棄任何主權，政府將會有所表達。

另外，立委陳以信質詢，最近鮪魚汛期開始，日本在其認定的經濟海域嚴格執法，3月24日日本公務船在八重山以南與台灣重迭的經濟海域驅趕台灣兩艘漁船，近期又兩度警告台灣政府，要求台灣漁船不可進入衝之鳥礁海域。他問，政府對於日本的警告是否能夠接受？

國安局長邱國正表示，這件事由海巡署依海洋法規及與日本簽署的相關約定執行。國安局接到海巡署通報的狀況後，會將評估狀況通報各部會。對日本提出的警告，他說「我方當然不接受」。

陳以信並質問，2016年東聖吉16號漁船在距離衝之鳥礁196浬的地方，被日本海上保安廳全船押走，當時的參謀總長嚴德發曾派海軍拉法葉艦出海，配合海巡署艦艇護漁，面對今年日本兩度警告台灣不可讓漁船進入衝之鳥礁海域，他質問海軍，能否再派軍艦前往衝之鳥礁海域護漁？海軍答覆表示，4月1日起，在菲律賓與東部海域都已經部署海軍艦艇。國防部長嚴德發則說，國防部在護漁區都有派海軍艦艇協助海巡署，雙方聯繫密切。他強調，目前在台灣的「東北角、東南角」海域都有部署。